Cláudio Humberto Correios suspendem demissões voluntárias

Por Cláudio Humberto | 21 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Servidores que aderiram ao programa de demissão voluntária (PDV) dos Correios se indignaram com a súbita mudança na data do desligamento. Funcionários relataram à coluna que a alteração pegou todos de surpresa. Inicialmente, a data da demissão estava prevista para quarta-feira (19), mas uma circular, que rodou entre os servidores já no fim do expediente na própria quarta-feira, cancelou tudo. Aos funcionários, a empresa diz que a data será “reprogramada”, mas não diz quando.

17h40

Demissionários contam que boa parte dos que aderiram ao PDV já tinha até ido embora e levado objetos pessoais quando a circular apareceu.

Curto e grosso

Aos servidores, os Correios dizem que a suspensão é “para garantir a continuidade dos processos e os interesses corporativos da empresa”.

O tempo urge

Os funcionários temem ficar no limbo, sem conseguir a demissão. O edital prevê que a vigência do programa acaba no fim do mês, dia 31.

30 de fevereiro

À coluna, os Correios disseram que “a fase de desligamento será retomada em breve e devidamente comunicada aos empregados”.

Espanhol pode ter lavado R$12 milhões no Brasil

Ex-ministro do governo socialista da Espanha, José Luis Ábalos é suspeito de integrar uma rede de corrupção acusada de “lavar” mais de €2 milhões (R$12,3 milhões) apenas no Brasil, segundo a Promotoria Anticorrupção do Ministério Público espanhol. O esquema desviou verbas destinadas à compra de máscaras durante a pandemia da Covid-19 e já rendeu a prisão de um assessor do ex-ministro. A Polícia Federal brasileira investiga as ligações do esquema com uma empresa no Brasil.

Importante

José Luis Ábalos era considerado o “número 2” do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), uma espécie de PT da península ibérica.

Delação

O jornal espanhol OKDiario revelou que um brasileiro ligado à empresa Suro Capital negocia colaboração com a PF no Brasil.

Em andamento

Apesar de responder em liberdade, o ex-ministro socialista ainda pode ser preso, segundo aviso da Promotoria Anticorrupção espanhola.

Placar da anistia

Tabela que circula entre parlamentares soma 190 votos de deputados favoráveis ao projeto que anistia os presos pelo 8 de janeiro. O número de “indefinidos” está em 193. Outros 130 constam como “contra”.

Engoliu seco

Rui Costa (Casa Civil) teve que engolir o desafeto deputado Paulo Azi (União-BA) na presidência da CCJ da Câmara. Ano passado, Costa cortou dobrado para barrar Azi como ministro das Comunicações.

Destino: Brasil

O US Attorney’s Office, Ministério Público Federal dos EUA, prendeu 18 brasileiros ligados a facções criminosas, em operação contra o tráfico de drogas e armas. Muitos serão deportados ao Brasil, avisou o MP de lá.

Mais que o mínimo

Viralizou nas redes a portaria do Supremo Tribunal Federal GDG N° 34 de 2025, que aumenta o vale-alimentação de todos os funcionários do STF para R$ 1.784,42 a partir de 1º de abril. O vale no STF será 17,5% maior que o salário-mínimo. E ainda tem o “efeito cascata” na Justiça…

Razão da disputa

A Câmara dos Deputados demorou quase dois meses para definir os comandos das comissões permanente da Casa que, somadas, têm R$11,5 bilhões em emendas para distribuir apenas em 2025.

Janjatour

Carla Zambelli (PL-SP) pediu ao TCU que investigue a gastança de Janja em viagens internacionais que, mesmo sem cargo público, torra por conta do pagador de impostos; R$117 milhões, aponta o ‘Janjômetro’.

Rachadones

O PL não pretende deixar morrer o escândalo da rachadinha envolvendo o deputado André Janones (Avante-MG), que fez um acordão para a PGR arquivar o caso. O partido vai levar o caso ao Conselho de Ética.

Tudo de novo

Deputados e senadores aprovaram ontem, com pelo menos 88 dias oficiais de atraso, o Orçamento de 2025. A lei determina que o governo envie ao Congresso a proposta do Orçamento 2026 até 15 de abril.

Pensando bem…

…ninguém percebeu que o governo federal estava sem orçamento há três meses.

Poder sem Pudor

Fura-fila safado

O ex-deputado Paulo Heslander (PTB-MG) enfrentava certa vez uma enorme fila de embarque no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), quando um passageiro bem-vestido, atrás dele, foi solicitado a fazer o check-in antes de todos. Uma passageira reagiu indignada: “Veja só que safado. Vai ver, é deputado”. Heslander se voltou para a mulher e rebateu: “Desculpe, minha senhora. Safado ele pode ser, mas deputado não é. Deputado sou eu e estou na fila, como todo mundo”.

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

