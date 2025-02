Rio Grande do Sul Corsan amplia para 40% a cobertura e o sistema de esgotamento sanitário com mais de 13 quilômetros de redes coletoras

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

O investimento no sistema de bombeamento deverá beneficiar cerca de 4,5 mil pessoas que residem na região Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Corsan inaugurou três Estações de Bombeamento de Esgoto (EBEs) em Tramandaí na manhã desta segunda-feira (10), localizadas nos bairros Tiroleza, Recanto da Lagoa e Litoral, chamadas respectivamente de EBEs 4, 5 e 6. Os novos equipamentos de esgotamento sanitário têm capacidade para elevar a cobertura de coleta de 30% para 40% no município.

“As estações de bombeamento são obras que garantem a funcionalidade, em um sistema composto por muitas etapas para que tenhamos o sucesso do tratamento. Seguimos no rumo de investimentos para a universalização do saneamento. São obras decisivas integrantes de um ciclo de compromissos assumidos no Litoral, que estão sendo cumpridos e que fazem muita diferença na vida da população”, disse a presidente da Corsan, Samanta Takimi. As obras fazem parte do investimento de R$ 9 milhões previsto pela Corsan para o município.

Também conhecidas como elevatórias, as estações de bombeamento levam o esgoto das tubulações que saem dos imóveis até a estação de tratamento. As três EBEs passaram por remodelação e reforço nas instalações elétrica e mecânica durante os três meses da segunda etapa da obra, iniciada em outubro de 2024.

O investimento no sistema de bombeamento deverá beneficiar cerca de 4,5 mil pessoas que residem na região. Juntas, bombeiam 251 litros de esgoto por segundo. Ao todo, foram ligados 13,91 quilômetros de redes às três estações.

“Não basta apenas a rede de esgoto passar na frente das residências e ter a funcionalidade. Temos uma etapa social importante de conscientização e informação para que as comunidades conheçam e entendam como devem ser feitas as ligações”, explica Samanta, concluindo que desta forma chega-se ao tratamento efetivo. As equipes da Corsan iniciaram o trabalho porta a porta nesta segunda-feira nos bairros Tiroleza e Recanto da Lagoa.

A Companhia investe em estrutura, tecnologias e processos mais eficientes para o tratamento do esgoto, assegurando que o sistema seja sustentável a longo prazo. A disposição e o tratamento correto dos resíduos previnem doenças, reduzem a mortalidade infantil, preservam o meio ambiente e agregam valor aos patrimônios público e pessoal, promovendo qualidade e expectativa aumentada de vida para as pessoas.

O ato comemorativo foi realizado na EBE 4, no Tiroleza, com a presença da presidente da Corsan, Samanta Takimi, do prefeito Juarezinho e do vice-prefeito Claudiomir, além de representantes da Companhia, da administração municipal e da Agesan-RS (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento).

Todos os projetos da Companhia – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal.

Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende no Rio Grande do Sul, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano até lá.

Estações de Bombeamento de Esgoto

Em áreas de baixa altitude, onde a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) está localizada em terrenos mais altos, o esgoto precisa ser transportado de uma maneira diferente.

As EBEs, também conhecidas como elevatórias, são formadas por tanques de diferentes tamanhos e capacidades, denominados poços úmidos, que atuam como receptores dos descartes domésticos. O esgoto permanece no poço até atingir um nível determinado, até que a bomba entra em ação para pressurizar o volume a fim de que seja transportado para o ponto de tratamento.

