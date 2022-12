Rio Grande do Sul Corsan expande pagamento de contas de água via Pix a todos os municípios atendidos pela companhia

Por Marcelo Warth | 28 de dezembro de 2022

A Corsan atende mais de 6 milhões de gaúchos em 317 municípios Foto: Divulgação A Corsan atende mais de 6 milhões de gaúchos em 317 municípios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O pagamento de contas de água da Corsan via Pix já está disponível em todos os municípios gaúchos atendidos pela companhia. A iniciativa havia sido implantada inicialmente em Cachoeirinha e Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

As faturas podem ser pagas por meio de um QR Code disponível exclusivamente nas contas emitidas pelos leituristas (o que não inclui as faturas entregues pelos Correios em endereços alternativos, faturas simplificadas/código de barras, segunda via acessada nos canais de relacionamento e contas por e-mail).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800.646.6444. A Corsan atende mais de 6 milhões de gaúchos em 317 municípios.

Privatização

O Consórcio Aegea foi o vencedor do leilão de privatização da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), com uma oferta de R$ 4.151.508.819,45 pela alienação das ações da companhia.

A venda ocorreu no dia 20 deste mês, na B3, em São Paulo, após a PGE-RS (Procuradoria-Geral do Estado) derrubar, na véspera, uma liminar que suspendia o leilão. O valor da única proposta oferecida pela privatização fechou com ágio de 1,15%.

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Atualmente, atende mais de 21 milhões de pessoas em 154 municípios. O grupo já atuava no RS por meio de PPP (parceria público-privada) com a Corsan para a coleta e tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Porto Alegre.

