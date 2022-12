No mês passado, foram registradas 1.747.894 contratações contra 1.612.399 demissões. Apesar de positivo, o resultado foi pior do que o verificado em novembro de 2021, quando foram criadas 313.773 vagas formais, o que representa uma queda de 56,8%.

No acumulado de janeiro a novembro, as contratações também superam as demissões. O saldo positivo é de 2.466.377 vagas com carteira assinada. Esse número é inferior ao verificado no mesmo período do ano passado, quando o saldo positivo foi de 3.070.285 postos de trabalho.

Os dados do Caged apontam que, em novembro, as contratações superaram as demissões nos setores do comércio (+105.969 vagas) e de serviços (+92.213). Já a agricultura (-18.211), a indústria (-25.707) e a construção (-18.769) tiveram resultados negativos.