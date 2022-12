Política Bolsonaro nomeia comandante do Exército escolhido por Lula

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro cumprimenta o general Júlio Cesar Arruda, que comandará o Exército Foto: Marcos Corrêa/Presidência da República Bolsonaro cumprimenta o general Júlio Cesar Arruda, que comandará o Exército. (Foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) Foto: Marcos Corrêa/Presidência da República

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois decretos publicados nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União, oficializaram a troca de comando do Exército. O primeiro exonera Marco Antônio Freire Gomes do cargo de comandante. O segundo nomeia o general Júlio Cesar de Arruda para exercer interinamente a função.

Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Arruda foi o escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar o Exército no seu governo. Apesar de terem sido publicados nesta quarta, os decretos entram em vigor somente na sexta-feira (30), quando Arruda assumirá o comando da Força.

A data de posse do novo comandante do Exército já havia sido antecipada pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio, em entrevista coletiva na terça (27). A nomeação definitiva do general deve ser assinada por Lula depois que o petista assumir a Presidência.

Perfil

O general Júlio Cesar de Arruda é o atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército. Nascido em 9 de janeiro de 1959, em Cuiabá (MT), foi incorporado ao Exército em 1975. Dois anos depois, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras.

Durante sua vida militar, serviu em unidades de engenharia em Itajubá (MG), no Rio de Janeiro, em Cuiabá e em Brasília. Como tenente-coronel, foi assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (2000-2001) e comandou o 1º Batalhão de Forças Especiais, em Goiânia (GO), no biênio 2005-2006.

Como coronel, realizou o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Comandou a Escola de Administração do Exército/Colégio Militar de Salvador (BA), foi instrutor do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva em Itajubá (MG), da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

No exterior, foi observador militar da Segunda Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UnavemI I) e assessor da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai. Realizou o curso de Contraterrorismo e Cooperação Interagências na Universidade Nacional de Defesa, nos Estados Unidos.

Já como oficial general, foi comandante da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende (RJ), comandante de Operações Especiais em Goiânia, diretor de Educação Superior Militar no Rio de Janeiro, subcomandante de Operações Terrestres em Brasília, vice-chefe do departamento de Engenharia e Construção também em Brasília e comandante militar do Leste no Rio de Janeiro.

Entre as condecorações com que foi agraciado, destacam-se a Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, a Ordem do Mérito Militar – Grã-Cruz, a Ordem do Mérito Aeronáutico – Grande Oficial, a Ordem do Mérito Naval – Grande Oficial, e a Ordem do Mérito da Defesa – Grande Oficial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política