Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

O grupo de jurados irá escolher a Rainha e as duas Princesas do Carnaval 2024 entre 18 candidatas Foto: Yasmim Santos/Equipe Samba Total/Divulgação (Foto: Yasmim Santos/Equipe Samba Total/Divulgação) Foto: Yasmim Santos/Equipe Samba Total/Divulgação

A escolha da Corte do Carnaval de Porto Alegre 2024 acontece neste domingo (12), às 15h, no Complexo Cultural do Porto Seco. O evento será aberto aos carnavalescos e ao público em geral e, além do concurso, haverá apresentações culturais e artísticas.

O grupo de jurados irá escolher a Rainha e as duas Princesas do Carnaval 2024 entre 18 candidatas. O Rei Momo, Pablo Gawlinski, o Japa, será reconduzido para mais um ano de reinado.

Uma grande roda de samba-enredo irá homenagear os intérpretes do Carnaval de Porto Alegre. A roda musical será formada no palco oficial do evento, onde serão cantados os sambas que embalaram antigos carnavais da Capital.

Ingressos

O ingresso ao evento é solidário. Os participantes deverão levar 1 kg de alimento não perecível. As arrecadações serão doadas aos trabalhadores de todos os barracões do complexo e também para projetos sociais.

Há a possibilidade de comprar mesas próximo da passarela por R$ 100 – para quatro pessoas – que devem ser reservadas por WhatsApp: (51) 99278-8880.

Estacionamento

Haverá estacionamento para carros na área dentro do complexo, ao valor de R$ 20. O local contará com segurança privada.

Novidades

Será permitido levar cooler na Arena montada para o evento, ao custo de R$ 100 por cooler de tamanho tradicional. Além disso, uma copa no local estará funcionando à disposição do público.

O figurino do evento de escolha da Corte será assinado por Igor Rodrigues; Vivi Nunes faz a direção artística e de palco; a produção das candidatas é de Jana Monteiro e Adri Santos; e Lauro Evaniro e Fabrício Garcia são os coordenadores técnicos. A direção geral é de Israel Ávila.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre e União das Escolas de Samba de Porto Alegre.

