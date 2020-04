A MP 936 criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. (Foto: Gabriel Jabur/Ministério do Trabalho)

Mais de 1 milhão de trabalhadores brasileiros já tiveram a jornada de trabalho e o salário reduzidos ou o contrato de trabalho suspenso, informou o governo federal.

O Ministério da Economia não detalhou, entretanto, o número de acordos individuais e coletivos nem a distribuição desses trabalhadores por setores ou regiões do País.

“Em breve, será lançada uma página na internet em que os dados relacionados serão divulgados e atualizados periodicamente. No momento, não é possível fornecer recortes regionais ou setoriais”, informou a pasta.

Os trabalhadores que tiveram corte na jornada e nos salários receberão do governo um benefício equivalente a uma parte do seguro-desemprego a que teriam direito se fossem demitidos. Os com contrato suspenso vão receber o seguro-desemprego no período.