O governo publicou nesta terça-feira (14), no Diário Oficial da União, a exoneração do diretor de Proteção Ambiental do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Olivaldi Azevedo.

A exoneração foi assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O motivo da demissão não foi informado. Olivaldi assumiu o cargo em janeiro de 2019. Antes, ele atuava como subcomandante da Polícia Militar Ambiental de São José do Rio Preto (SP).

Há rumores de que a demissão esteja relacionada a uma megaoperação do Ibama para retirar madeireiros e garimpeiros ilegais de terras indígenas no Sul Pará. Durante a operação, fiscais do Ibama queimaram as estruturas dos garimpos e as máquinas usadas para a extração ilegal. A ação foi exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, o que teria desagradado o governo.