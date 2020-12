Mundo Costa Rica aprova uso da vacina da Pfizer contra o coronavírus

16 de dezembro de 2020

O governo espera iniciar a campanha de vacinação no primeiro trimestre de 2021

A Costa Rica anunciou na terça-feira (15) a aprovação do uso da vacina do laboratório Pfizer contra a Covid-19 para seus habitantes. O governo espera iniciar a campanha de vacinação no primeiro trimestre de 2021.

“O ministério da Saúde emitiu a autorização de uso de emergência para a vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer/BioNTech. Nosso contrato com a empresa garante a cobertura de 1,5 milhão de pessoas”, anunciou o presidente Carlos Alvarado no Twitter.

A Costa Rica, com quase cinco milhões de habitantes, registra até o momento 154.096 casos confirmados e 1.956 mortes provocadas por Covid-19.

