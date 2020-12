Mundo Alemanha anuncia recorde diário de mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

A Alemanha registrou o recorde de 952 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira, dia em que o país retoma um confinamento parcial para frear a propagação da pandemia.

Além das 952 vítimas fatais, o país registrou nas últimas 24 horas 27.728 novos casos confirmados de Covid-19, segundo o instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch. Na sexta-feira passada, a Alemanha havia registrado um duplo recorde de mortes e contágios, quase 600 e 30.000 respectivamente.

A situação dos Unidades de Terapia Intensiva é preocupante, pois o país começa a sentir falta de profissionais e de vagas para receber os pacientes. Atualmente, 83% dos leitos de UTI estão ocupados, segundo a Divi (Federação de Medicina Intensiva).

Os alemães devem respeitar a partir desta quarta-feira (16) um confinamento parcial, que implica o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais e das escolas, além de restrições de deslocamento, que recordam as medidas aplicadas durante várias semanas no primeiro semestre.

As autoridades desejam que até 10 de janeiro prevaleça “em todo o país o princípio ‘fique em casa'”, afirma um texto aprovado no domingo (13) pela chanceler Angela Merkel e os governantes dos 16 estados regionais. O governo pediu aos alemães que limitem drasticamente os contatos e não viajem dentro do país ou para o exterior.

