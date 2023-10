Economia Cotação do dólar não dá trégua e exige planejamento para viajar

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Especialistas avaliam que há uma tendência da moeda se manter em alta pelos próximos meses. (Foto: Freepik)

O dólar atingiu o maior patamar desde março deste ano. Na última semana, a moeda norte-americana chegou a ultrapassar os R$ 5,20, mas acabou encerrando sexta a R$ 5,16. Especialistas avaliam que há uma tendência da moeda se manter em alta pelos próximos meses.

Com isso, quem tem uma viagem marcada para o exterior já se preocupa com os gastos na hora de comprar dólar. Nas casas de câmbio, o dólar turismo chegou a ser negociado por R$ 5,43 nesta sexta-feira e o euro a R$ 5,74.

Especialistas ouvidos sugerem que aqueles que já estão de malas prontas não comprem tudo de uma vez só. Isso porque, mesmo com a tendência de alta, é possível aproveitar algumas “janelas” de queda nas cotações. É o que explica Lucas de Caumont, especialista em mercado de capitais e sócio da Matriz Capital.

“Quem vai viajar deve fracionar a compra do dólar e não comprar tudo de uma vez só. Hoje, por exemplo, não é um bom dia para fazer essa compra, pois a cotação está em alta. Mas na segunda-feira, pode estar com um preço melhor”, sugere.

Caumont acrescenta que a frequência de compra da moeda americana pode variar de acordo com a proximidade da viagem. Para aqueles com viagem marcada para datas mais próximas, como os feriados de outubro e novembro, o ideal é realizar essa compra semanalmente. Já quem viaja daqui a alguns meses pode comprar a moeda mensalmente

Valor compatível

Estrategista da Casa do Investidor, Michael Viriato não acredita que até o fim do ano o dólar passe a custar menos de R$ 5. Por isso, ele sugere, além da compra fracionada, estabelecer um valor — dentro do atual cenário — compatível com seu orçamento.

“Acho que dificilmente vamos ver o dólar abaixo de R$ 5 este ano. Então, quando começar a apresentar quedas, compre um pouco, mas não tudo de uma vez. Estabeleça qual seria um valor aceitável de acordo com suas economias”, diz.

Contas digitais

Hoje, existem três formas de levar dinheiro em uma viagem: moeda, cartão de crédito internacional e contas digitais que funcionam como cartões de debito. Ao comprar a moeda, o valor engloba custos operacionais de logística e do próprio papel moeda.

Na compra de dólar em espécie, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é de 1,1%. Já o cartão de crédito cobra IOF de 5,38%.

As contas digitais, por sua vez, oferecem taxas de câmbio mais atrativas, normalmente pela cotação do dólar comercial, e não turismo, e cobram IOF menor — 1,1% para consumo e 0,38% para quem vai investir. O que pode ser vantajoso para economizar em época de aumento do dólar, avalia Caio Fasanella, Head de Investimentos da Nomad.

“Com a conta digital é possível economizar cerca de 10%, porque o IOF pode ser 0,38% ou 1,1%, a depender da finalidade e tempo de cada pessoa. De qualquer forma, em ambos os casos vemos uma economia”, ele acrescenta.

Fasanella explica ainda que, no caso de quem usa a conta digital também para investir recursos no exterior, para resgatar os recursos, é preciso ter um tempo antes da viajem, de cerca de 20 dias de antecedência pelo menos.

Analistas sugerem que, antes de realizar a compra da moeda, os viajantes confiram o dólar base, o IOF para comprar moeda ou converter e a taxa de serviço. É preciso levar tudo isso em conta na hora de escolher qual a modalidade escolhida e qual opção de conta digital será usada.

