Cotrijal arrecada mais de 5 mil uniformes antigos para doação

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Entrega das peças aconteceu na sede da APAE em Passo Fundo. Foto: Divulgação/Cotrijal Foto: Divulgação/Cotrijal

Os uniformes antigos dos colaboradores da Cotrijal estão sendo doados para a APAE e Cáritas de Passo Fundo, com o intuito de reutilização das peças. Esta ação faz parte do projeto Transformar para Cooperar, idealizado pela Cotrijal, e que contempla as ações do Dia de Cooperar deste ano. “Recebemos essa doação de braços abertos. Logo vestiremos essas cores, aproveitando as peças em nosso brechó solidário e também atendendo as necessidades dos nossos assistidos”, comentou a diretora-presidente da APAE de Passo Fundo, Maria do Carmo Ortolan Grazziotin.

A entrega oficial das peças foi realizada na última sexta-feira (01) na sede da APAE em Passo Fundo. A solenidade contou com a presença do presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, do vice-presidente, Enio Schroeder, e dos alunos, colaboradores e diretores da APAE. No total, foram arrecadadas 5.158 peças, sendo 1.592 destinadas para a APAE e 3.566 para a Cáritas.

“Nossas famílias serão amparadas por esta doação. Nosso sentimento é de gratidão a todos que se sensibilizaram com o projeto e fizeram com que essas doações fossem realizadas”, comentou a diretora administrativa da Cáritas de Passo Fundo, Maria Isabel Teixeira da Silva.

Agora esses uniformes passarão por uma nova triagem, para que possam ser distribuídos ou encaminhados para a produção de trabalhos artesanais. Para o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, a ideia surgiu com a modernização dos uniformes, o que motivou a arrecadação junto aos colaboradores.

“O envolvimento foi geral. Conseguimos reunir um bom número de peças, que farão a alegria de muita gente. A ação mostra a força da cooperação e o bom coração de todos que compraram a ideia”, comentou o presidente da cooperativa.

O vice-presidente, Enio Schroeder, reforçou a parceria com as entidades de Passo Fundo e recordou a felicidade dos colaboradores do Viveiro de Cidadania com a divulgação da campanha. “Vimos o bem que estamos fazendo para estas famílias. Uma simples ação é capaz de reforçar os laços de amizade e parceria. Esse é o cooperativismo, que faz a diferença em nossas vidas.”

Cotrijal no Dia de Cooperar

O Dia Internacional do Cooperativismo, neste ano comemorado em 2 de julho, foi marcado em Não-Me-Toque pela segunda edição do Pedal Solidário. A ideia foi reunir ciclistas ou simpatizantes para pedalar e arrecadar alimentos que serão destinados para a Associação Beneficente de Amparo ao Menor (Asbam).

Na região, a cooperativa ainda participa de ação coletiva com cooperativas na localidade de Getúlio Vargas, visando arrecadação de agasalhos, alimentos e material de higiene para destinação a entidades beneficentes.

No dia 9 de julho, a partir das 13h30, no Parque da Gare, em Passo Fundo, a Cotrijal também se alia a outras cooperativas e entidades em uma ação de intercooperação que vai levar diversos serviços à comunidade. A cooperativa promoverá iniciativas ligadas aos cuidados com os animais e ao descarte correto de lixo eletrônico.

