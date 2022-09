Acontece Cotrijal comemora seu aniversário com live “65 Anos em Família”

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Com a participação de associados e da diretoria, o evento foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Marcada por muitos desafios e conquistas, a história da Cotrijal foi relembrada na noite de 14 de setembro, dia em que a cooperativa comemora seus 65 anos. A Live 65 Anos em Família, apresentada pela jornalista Carla Fachim, teve a participação de associados e da diretoria da cooperativa, além da presença do cantor ítalo-gaúcho Délcio Tavares.

Emocionado, o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, resgatou alguns momentos da sua história na cooperativa, iniciada em 1972, relembrou fatos marcantes nessa trajetória e falou dos projetos futuros. “Reestruturamos a cooperativa, ampliamos a área de atuação, criamos novos negócios e estamos buscando a industrialização, sempre com o objetivo de levar resultado e qualidade de vida ao campo”, afirmou M nica, que está na presidência desde 1995.

Para o vice-presidente, Enio Schroeder, que desde 1976 dedica sua vida à cooperativa, o crescimento e a solidez da organização devem-se à confiança dos associados e ao foco, desde o início, na qualidade do trabalho. “Não abrimos mão que tudo seja bem feito e da forma correta. Isso nos diferencia e foi decisivo para chegarmos fortalecidos aos 65 anos”, disse Schroeder, que foi homenageado durante a live por estar de aniversário no mesmo dia da cooperativa.

Um dos momentos importantes nesses 65 anos foi a renovação da marca da Cotrijal, lançada em fevereiro de 2021, e que reflete a grandeza da cooperativa, alicerçada nos princípios de apoio mútuo, compartilhamento de propósitos e de trabalho com união. “A Cotrijal está em processo de transformação, de crescimento, sempre pensando em entregar o melhor para o associado”, destacou Benísio Roque Rodrigues, gerente de Marketing, que esteve à frente do projeto.

O campo nos une

A campanha comemorativa dos 65 anos, lançada no final de agosto pela Cotrijal, mostra a força dos produtores, que vivem uma relação de amor pela terra e construíram uma parceria sólida com a organização. Para valorizar os associados, a live teve a participação de famílias de toda a área de abrangência da cooperativa através de uma plateia virtual. “Sempre defendi o cooperativismo e comemorei a chegada da Cotrijal em Passo Fundo, na década de 2000”, afirmou Idalino Dal Bello, que acompanhou a programação com a família.

“Sempre tive vontade de fazer algum curso no agronegócio e o Supernova vai me ajudar muito na caminhada”, disse o jovem Michael Backes da Silva ao comentar a importância do investimento da cooperativa nos jovens, através do Programa Supernova. “A Cotrijal nos ajudou em todos os aspectos”, elogiaram Luiz Fernando e Anegrid dos Santos, de Victor Graeff, que trabalham com produção de grãos e de flores.

