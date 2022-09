Acontece Divisão Jovem da Federasul é instaurada com homenagem à Rede Pampa

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

O primeiro encontro presencial do grupo aconteceu nesta quinta. Foto: O Sul Foto: O Sul

Com o propósito de reunir jovens lideranças e promover a cultura do empreendedorismo, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) instaurou oficialmente a sua Divisão Jovem. O primeiro encontro presencial do grupo formado por mais de 40 empresários dos mais diversos segmentos aconteceu nesta quinta-feira (15), visando traçar novas estratégias e o planejamento de ações, além da troca de experiências entre os membros.

Durante a reunião, uma homenagem muito especial foi dedicada à Rede Pampa, através de seu presidente, Alexandre Gadret. Os presentes destacaram a atuação dos veículos de comunicação da empresa em prol do desenvolvimento do empreendedorismo gaúcho.

“Ter essas cabeças pensantes aqui na Federasul é essencial para construirmos novas fórmulas de promoção do desenvolvimento econômico, social e profissional para o nosso estado”, explicou o presidente da Divisão Jovem, Paulo Peres. E acrescentou: “A Pampa é a nossa grande parceira nesse objetivo, sempre fomentando o universo dos empreendedores e incentivando os nossos jovens”.

