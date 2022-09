Acontece Conheça a história das geleias Queensberry, que estão presentes no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Geleias podem ser degustadas no piquete "Liberdade e Rádio Liberdade"

A Queensberry está presente na Semana Farroupilha de Porto Alegre, com degustação de suas geleias no Piquete “Liberdade e Rádio Liberdade”, no Parque Harmonia. Conheça, a seguir, a história da marca, líder nacional no segmento.

Ao degustar o doce de goiaba que uma tia havia produzido em casa, o médico Luiz Heraldo Câmara Dias teve a ideia de começar um negócio pequeno, mas que já visava ir longe. Em 1980, ele partiu para uma jornada de conhecimento rumo à Europa e chegou a Kivik, na Suécia. O pequeno vilarejo é famoso pela produção de geleia de lingonberry, fruta típica da região.

Além de aprender sobre a fabricação da geleia e trazer para o Brasil uma técnica genuinamente europeia, ele também trouxe o icônico pote de vidro que marcou não somente a história da empresa, mas se tornou sua marca registrada.

Assim nasceu a Kiviks Marknad, para levar a todo o Brasil geleias feitas com muita fruta e ingredientes naturais. Após vários nomes, Câmara criou a marca Queensberry. Nesses 36 anos, a empresa foi eleita pelo 13º ano consecutivo como a líder nacional na categoria de geleias pela Associação Brasileira de Supermercados.

Sob o lema “Conservando o Bem que a Natureza Faz”, os produtos são feitos com ingredientes 100% naturais, com frutas originárias desde as tradicionais regiões produtoras do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul, até os campos mais longevos de países na Europa.

Em 2015, a Kiviks Marknad fez uma joint venture com o grupo suíço Hero, fundado em 1886, que possui vasta experiência na fabricação de produtos à base de frutas e vegetais.

“Após mais de 130 anos, a Hero mantém sua tradição em oferecer aos consumidores produtos de qualidade e reconhecidos internacionalmente. Na Hero Brasil, esse compromisso tem sido mantido com respeito aos nossos valores e à história da nossa empresa”, disse Cristiano de Moraes, CEO da Hero Brasil.

A marca Queensberry coloca cinco linhas à disposição dos consumidores: Linha Classic, Linha Diet, Linha Gourmet, Linha Orgânica e Linha 100% Fruta.

