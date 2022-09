Acontece Diretoria-executiva do Porto Alegre Convention Bureau tem novo integrante

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Oscar Schmidt é diretor-geral da Rede Plaza de Hotéis, Resorts e Spas Foto: Divulgação Oscar Schmidt é diretor-geral da Rede Plaza de Hotéis, Resorts e Spas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB) tem uma mudança na sua diretoria-executiva para os próximos meses da gestão 2022/2023: Oscar Schmidt, da Rede Plaza, ingressou na vaga do antigo vice-presidente da entidade, Alejandro Irazabal.

Oscar é formado em Engenharia Civil pela UFRGS e atual diretor-geral da Rede Plaza de Hotéis, Resorts e Spas, associada do Porto Alegre Convention Bureau.

“O POACVB é uma referência para o turismo e para o setor de eventos. Por isso, é um grande orgulho fazer parte dessa entidade tão representativa para a Capital gaúcha. Vamos seguir apostando na união, conectando setores e entidades da economia e ir em busca de uma Porto Alegre ainda melhor para todos”, afirma Oscar.

Atualmente, o POACVB é presidido por Adriane Hilbig, diretora do Grupo Cisne Branco e com mais de 40 anos de atuação na área de turismo receptivo, emissivo e náutico. A diretoria-executiva ainda conta com André Machado, profissional que carrega mais de 20 anos de experiência em hotéis do Rio Grande do Sul e Pernambuco e atual gerente-geral do Hotel Deville Porto Alegre, e Lourdes Fellini, empresária e fundadora da Fellini Turismo e Viagens.

Fundado em 1997, o POACVB é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que visa ao desenvolvimento econômico e social por meio do turismo de eventos, com atuação na Capital Gaúcha e Região Metropolitana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece