Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Localizado no km 16,5 da RS 142, ao lado da Unidade de Beneficiamento de Sementes, o Centro de Distribuição tem 4.344 metros quadrados de área construída, o que comportará um número superior a 16 mil itens. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Agir de forma planejada e com objetivo de apresentar melhorias para o produtor. Estas são algumas das premissas que motivaram a Cotrijal a investir em um novo Centro de Distribuição, construído para suprir a demanda das atuais 20 lojas da cooperativa, com uma projeção para dobrar o número de itens em estoque.

Localizado no km 16,5 da RS 142, ao lado da Unidade de Beneficiamento de Sementes, o Centro de Distribuição tem 4.344 metros quadrados de área construída, o que comportará um número superior a 16 mil itens.

O espaço também conta com amplo estacionamento, área para carga e descarga e rápido acesso à rodovia. “Nossa ideia é ganhar em agilidade na entrega dos produtos, variedade de itens em estoque e aumentar as opções de produtos para melhor atender nossos associados e clientes”, comentou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Visita inaugural

A abertura oficial das atividades do novo Centro de Distribuição da Cotrijal aconteceu nesta quarta-feira (26/2), com uma visita inaugural. A atividade contou com a participação da direção, dos conselheiros de administração e fiscais e superintendentes da cooperativa, além de autoridades e lideranças locais. “Todos os investimentos são realizados com o foco no nosso produtor, no nosso cliente, que vê na cooperativa uma parceira forte para todas as horas”, comentou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

O tuor pelas novas instalações do CD foi guiado pelos profissionais da cooperativa, que apresentaram as informações sobre a logística das lojas e a forma de trabalho. “Teremos uma significativa melhora nos serviços de recebimento e expedição de produtos, sem contar com a garantia de melhor fluxo de produtos nas nossas 20 lojas. Também está em nosso plano de ação a abertura de novos espaços e a ampliação da loja de Não-Me-Toque, que será toda remodelada”, revelou o superintendente de Varejo, Valcir Zanchett.

O associado de conselheiro de administração Odair Nienow, de Não-Me-Toque, manifestou satisfação em prestigiar a visita inaugural e acredita que o Centro de Distribuição trará benefícios para todos os clientes da Lojas Cotrijal. “Essa é uma conquista de todo o quadro social, algo que foi muito debatido em reuniões e que trará grande melhoria para o trabalho do varejo”, comentou.

Já o associado conselheiro fiscal Ricardo Tomazoni, de Colorado, acredita que o empreendimento trará mais agilidade nas entregas e mais qualidade para o trabalho das lojas. “O setor de varejo entra em uma nova fase e todos nós ganhamos com isso”.

Presenças: A visita inaugural também contou com a presença do prefeito de Não-Me-Toque, Pedro Paulo Falcão da Rosa; do presidente da Câmara de Vereadores, Everaldo Quadros de Moura; do presidente do Sicredi Cooperação RS/SC, Gervásio Jorge Diel; do presidente da ACINT, Marcos Petry; do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Não-Me-Toque; Maiquel Junges; e da presidente do Sindicato Rural de Não-Me-Toque, Teodora Lütkemeyer.

INFORMAÇÕES

A obra: de 01/07/2019 a 31/01/2020

ÁREA TOTAL DO TERRENO = 19.990,58 m2

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 4.344,81 m2

ARMAZÉM PRODUTOS LEVES = 2.724,74 m2

ARMAZÉM PRODUTOS PESADOS = 957,99 m2

ESTACIONAMENTO = 880,28 m2 – 35 vagas

