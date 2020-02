Agro Homenagem aos melhores do agronegócio abre o calendário oficial da Expodireto Cotrijal no próximo dia 1º

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

O Troféu Expodirto Cotrijal presta reconhecimento a personalidades e empresas que contribuíram ao longo do ano para o desenvolvimento do agro no cenário nacional Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Como acontece tradicionalmente, a Rede Pampa abre o calendário oficial da Expodireto Cotrijal com a cerimônia de entrega do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal, na noite de 01 de março, no Centro de Eventos Bier Site, em Carazinho, palco do evento. Os veículos da Rede Pampa estarão dando total cobertura à grande festa do agronegócio, a partir das 19 horas. “O evento reúne cerca de 800 pessoas na cidade”, afirma o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, motivado pelo esperado sucesso de mais esta edição da premiação. O ponto alto da festa, como destaca Alexandre Gadret, presidente da Rede Pampa, “é o reconhecimento a personalidades e empresas que desenvolvem o agro nacionalmente”.

O evento terá transmissão, ao vivo, pela Rádio Liberdade e atualização constante no portal do Jornal O Sul e nas redes sociais da Rede Pampa. Já o Jornal O Sul publicará um caderno especial na edição do dia 05 de março e a TV Pampa exibirá os melhores momentos da festa, em rede estadual, no dia 07 de março, a partir das 11 horas e 30 minutos.

Durante os cinco dias de realização da Expodireto Cotrijal, de 02 a 06 de março, a Rede Pampa estará presente com um estúdio panorâmico no local da Feira, na cidade de Não-Me-Toque. Diariamente serão veiculados programas especiais, ao vivo, pela Rádio Liberdade, levando ao ar a discussão dos temas do agro, além de boletins informativos ao longo de toda a sua programação.

A TV Pampa exibirá de segunda a sexta, a partir das 17h50, o programa Pampa Debates, diretamente da Expodireto, com apresentação de Paulo Sérgio Pinto e convidados e ainda veiculará matérias especiais no Jornal da Pampa.

O portal do Jornal O Sul publicará conteúdos sobre as novidades que terão palco na feira que é considerada umas das mais importantes do mundo no setor.

Confirma a programação:

RÁDIO LIBERDADE

De 2 a 6 de março, das 11h às 13h, programas ao vivo, direto do estúdio da Rede Pampa, em Não-Me-Toque.

AM 970 – aplicativos móveis

Facebook: @rdliberdaders

Instagram: @rdliberdaders

Twitter: @rdliberdaders

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário