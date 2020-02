Agro Carne Angus participa da Anufood Brazil 2020

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Foto: Koelnmesse Gmbh/Studio F

O Programa Carne Angus Certificada participará da Anufood Brazil 2020, considerada uma das vitrines mais importantes para o varejo de alimentação e bebidas do mundo. A feira ocorre de 9 a 11 de março, no São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo) com entrada gratuita, mas exclusiva para profissionais do setor. Para prospectar potenciais clientes e mostrar todos os atributos da produção nacional de carne premium, a Associação Brasileira de Angus estará com estande no espaço Meat, onde, ao lado da certificadora TÜV Rheinland, irá reunir parceiros para troca de informações e intercâmbio de negócios. “Nosso objetivo é explicar ao mercado os atributos dos cortes que carregam o selo do Programa Carne Angus Certificada, uma certificação comprometida com a excelência e com o consumidor. A única no Brasil com a chancela internacional da alemã TÜV Rheinland”, pontuou a gerente do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes.

Segundo o gerente de projetos da Anufood Brazil 2020, Michael Fine, neste ano, há aumento de 60% do espaço interno da exposição, o que viabilizou receber expositores e indústrias de todos os tamanhos. A expectativa é contar com compradores de mais de 40 países e 10 mil visitantes. “É um lugar onde as pessoas vão encontrar tendências, produtos e alimentos do futuro”, afirma Michael Fine. Serão 11 pavilhões internacionais, que reunirão representação de 24 países.

O diretor do Programa Carne Angus, Milton Martins Filho, reforça que participar da Anufood é marcar presença no roteiro de negociação da carne premium internacional. “Eventos como esse nos dão oportunidade de negociar com países novos, discutir aspectos de produção e ver o que está sendo feito no resto do mundo. Além, é claro, de mostrar para mais pessoas a qualidade da nossa carne”, pontua.

