Agro BASF lança solução para controle de ferrugem asiática e mancha-alvo durante a Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Foto: Reprodução

Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de registros de ferrugem asiática na safra 2019/20 de acordo com o monitoramento do Consórcio Antiferrugem. As perdas com a doença podem reduzir em até 90% o rendimento de grãos das lavouras de soja se não houver o manejo adequado. A doença pode ser mais comum no Sul do país, de acordo com às condições do clima da região.

A BASF apresenta ao mercado o fungicida Aumenax® para o controle de doenças como a ferrugem asiática da soja durante a 21ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS). A novidade estará disponível para os agricultores na safra 2020/21.

“Aumenax® é uma ferramenta para o manejo de resistência de doenças como a ferrugem asiática, contendo a combinação de fungicida multissítio a um fungicida do grupo das carboxamidas. A solução apresenta alta eficiência de controle de importantes doenças, garantindo mais sustentabilidade do sistema produtivo para futuras safras”, afirma o pesquisador Lucas Navarini.

Por ser uma doença muito agressiva, as aplicações preventivas são indicadas para um controle eficiente. A ferrugem asiática pode ocorrer em qualquer fase de desenvolvimento das plantas. Além dos danos causados nas folhas, há prejuízos à formação de grãos e ao enchimento de vagens, com redução do peso final dos grãos, comprometendo o resultado do cultivo.

“Aumenax® é voltado para as primeiras aplicações de fungicidas nas lavouras de soja. A tecnologia destaca-se pela conveniência e eficiência. É uma formulação líquida de baixa dosagem, fácil diluição e que não causa entupimento nas pontas do pulverizador”, afirma Hélio Cabral, gerente de Marketing de Soja da BASF.

Mancha-alvo

A novidade também é indicada para o manejo da mancha-alvo, mais comum no Centro-Oeste. A incidência da doença tem aumentado nas últimas safras provocando perdas significativas no rendimento de grãos. A mancha-alvo pode causar perdas de até 40% de produtividade na lavoura de soja se nenhuma forma de controle for realizada. As manchas nas folhas e a desfolha são os principais sintomas.

Aumenax® possui alta performance para o controle das principais doenças da soja, como a mancha-alvo e a ferrugem asiática. A formulação inovadora foi desenvolvida para ser uma grande aliada no manejo eficiente da lavoura e para dar mais praticidade e conveniência para o agricultor.

Investimento em tecnologia

A BASF investe mais de € 900 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras para agricultura em todo mundo. O fungicida Aumenax® faz parte do robusto pipeline da BASF para o cultivo da soja.

“Trabalhamos para oferecer soluções integradas que atendem as necessidades dos agricultores. Proporcionar maior produtividade e rentabilidade para o sistema produtivo da soja é uma das nossas prioridades. O lançamento de mais uma ferramenta para o controle de doenças faz parte do nosso comprometimento com o legado da agricultura brasileira”, afirma Eduardo Novaes, diretor de Marketing da Divisão de Soluções para Agricultura da BASF.

Até 2030, a empresa deve realizar mais de 30 lançamentos no Brasil entre soluções de proteção de cultivos e traits de sementes, além de dezenas de variedades de soja, algodão, arroz e diversas ferramentas digitais.

Variedades de Soja

Ainda durante o evento, a BASF reforça seu portfólio de sementes de soja. A marca SoyTech® apresenta dois lançamentos adaptados à região: a variedade ST 575 IPRO, que apresenta precocidade e um excelente arranque inicial favorecendo o estabelecimento da lavoura, com resistência a fitóftora. Já a novidade ST 592 IPRO, também resistente a fitóftora, apresenta tolerância à ferrugem asiática, com alto teto produtivo e excelente sanidade até o final do ciclo. “A SoyTech está lançando produtos em todo o Brasil, adaptados a cada região de cultivo”, explica Daniel Schardong Gobbi, gerente de Licenciamento SoyTech® da BASF.

A marca Credenz® apresenta a variedade CZ 15B70 IPRO que possui ampla adaptação geográfica, estabilidade de porte além de um elevado potencial produtivo. “A variedade é destaque em produtividade do nosso portifólio. Além disso, possui uma boa arquitetura de planta, o que favorece o manejo de doenças”, explica Filipe Romano, gerente de negócios Credenz® da BASF.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário