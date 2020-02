Agro Alta na subvenção do seguro rural terá destaque durante a Expodireto Cotrijal

27 de fevereiro de 2020

Tovese avalia que possibilidade de aumento no valor de subvenção realizado pelo governo vai trazer benefícios ao produtor rural Foto: Tovese/Divulgação Foto: Tovese/Divulgação

Desde o ano passado o seguro rural vem ganhando espaço na agenda do setor. O governo ampliou o debate sobre o tema defendendo uma ligação da questão junto ao crédito agrícola. O benefício aos produtores nesta safra passou de R$ 440 milhões no período anterior para R$ 1 bilhão. E o Ministério da Agricultura, por meio de declarações da ministra da Agricultura Tereza Cristina, já vem sinalizando com uma nova alta, que deverá chegar ao valor de até R$ 1,5 bilhão.

A repercussão entre as empresas que trabalham com o seguro rural vem sendo positiva. O diretor da Tovese Corretora de Seguros, Otavio Simch, destaca que durante a Expodireto Cotrijal a empresa vai oferecer aos produtores rurais consultoria sobre os procedimentos para a contemplação na subvenção federal. “Tanto mais cedo o produtor fizer o seguro, mais chances ele tem de ser contemplado. Mesmo com o incremento da subvenção, onde o seguro crescerá muito em 2020, ele poderá ter surpresas no final do período se não se antecipar”, destaca.

Além disso, segundo Simch, a corretora vai lançar as opções de seguro para as culturas de inverno, como trigo, canola, aveia e cevada. Também vai avançar no quesito do seguro para complexos dentro da propriedade rural como silos, armazéns, galpões e mercadorias. “Vamos orientar o produtor sobre a melhor opção para contratação para a sua necessidade. Queremos dar uma consultoria para que o produtor tome a melhor decisão, pois esta escolha é só dele”, observa.

Durante a Expodireto Cotrijal, a Tovese Corretora de Seguros estará mostrando ao produtor as vantagens e benefícios do seguro rural para as lavouras. O estande da empresa estará na área central, junto às instituições financeiras.

