Agro Expodireto Cotrijal: Senar-RS levará Arena de Soluções para tratar de produtividade, tecnologia, gestão e saúde

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

No estande do Senar-RS, técnicos apresentarão os cursos e programas que ajudam a enfrentar os desafios na lavoura e nos negócios

Uma programação dinâmica, variada e que contempla os principais desafios do produtor rural: essa é a proposta que o Senar-RS levará à Expodireto Cotrijal, de 2 a 6 de março, em Não-Me-Toque. Serão dez encontros diários em que técnicos falarão sobre temas que vão de Agricultura de Precisão, Irrigação e Boas Práticas na Agricultura e Pecuária a temáticas relacionadas à gestão do agronegócio. Em apresentações a cada 30 minutos, os visitantes da Feira poderão conhecer melhor as soluções que estão a sua disposição para enfrentar os mais variados desafios na lavoura e nos negócios.

A saúde e a nutrição dos trabalhadores do campo também receberá atenção. Haverá ainda apresentações sobre o novo programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que já conta com mais de 3 mil inscritos, Programa Deriva Zero, Boas Práticas Agrícolas em Frutas e Hortaliças, Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte, Programa Leitec – voltado para a cadeia do leite – e o Curso Técnico em Agronegócio, oferecido na modalidade semipresencial nos polos de Cruz Alta e São Sepé. Os produtores também poderão esclarecer dúvidas sobre Nota Fiscal Eletrônica e sobre o Código Estadual do Meio Ambiente.

As principais tecnologias para o agronegócio e a sustentabilidade também são assuntos que estarão em evidência na Arena de Soluções. O AgroUp Talks, que acontecerá diariamente às 11h30, promoverá a aproximação entre startups e o campo. Já na Casa do Meio Ambiente, serão oferecidas oficinas para aproveitamento de material reciclado, que contarão com a participação de alunos de escolas da região e serão abertas para o público em geral, com atendimento conforme a demanda.

-feira 02/03 ça-feira 03/03 -feira 04/03 -feira 05/03 -feira 06/03 9h30 Assistência Técnica e Gerencial Assistência Técnica e Gerencial Nota Fiscal Eletrônica Sindicato Rural de Não-Me-Toque Saúde da Mulher 10h Tecnologia de Aplicação Deriva Zero Saúde do Homem Primeiros Socorros na Atividade Rural Assistência Técnica e Gerencial Sindicato Rural de Não-Me–Toque 10h30 Primeiros Socorros na Atividade Rural Nota Fiscal Eletrônica Assistência Técnica e Gerencial Programa Leitec Assistência Técnica e Gerencial 11h Programa Agricultura de Precisão Programa Alimentação Saudável Código Estadual do Meio Ambiente Código Estadual do Meio Ambiente Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte 11h30 AgroUp Talks AgroUp Talks AgroUp Talks AgroUp Talks AgroUp Talks 14h Curso Técnico em Agronegócio Programa Agricultura de Precisão Campo e Saúde Programa Agricultura de Precisão Curso Técnico em Agronegócio EaD 14h30 Saúde do Homem Saúde da Mulher Nota Fiscal Eletrônica Boas Práticas Agrícolas em Frutas e Hortaliças Programa Leitec 15h Programa Agricultura Irrigada Curso Técnico em Agronegócio EaD Código Estadual do Meio Ambiente Código Estadual do Meio Ambiente Programa Agricultura de Precisão 15h30 Campo e Saúde Tecnologia de Aplicação/Deriva Zero Tecnologia de Aplicação/Deriva Zero Programa Leitec Mulheres em Campo 16h Sindicato Rural de Não-Me-Toque Mulheres em Campo Sindicato Rural de Não-Me-Toque Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte Tecnologia de Aplicação/Deriva Zero

