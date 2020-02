Agro Sensor de adubo sem fio é destaque na Expodireto Cotrijal

27 de fevereiro de 2020

Tecnologia que evita entupimento e falhas na distribuição do insumo será aposta da J.Assy durante o evento em Não-Me-Toque/RS, de 2 a 6 de março Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O pequeno município de Não-Me-Toque, com população de pouco mais de 17 mil habitantes, localizado no planalto médio do Rio Grande do Sul, cerca de 280 quilômetros da capital Porto Alegre, já está com quase tudo pronto para receber a 21ª edição da Expodireto Cotrijal.

O evento que figura entre os mais importantes do calendário agropecuário nacional, em 2019 comercializou R$ 2.4 bilhões, e este ano, terá mais de 530 expositores, nos 98 hectares do parque. Segundo a comissão organizadora, a expectativa é de receber um público aproximado a 260 mil pessoas.

Entre os expositores está a J.Assy, especialista em soluções tecnológicas para o agronegócio. Para o evento, a empresa levará um portfólio composto por soluções tecnológicas para plantio que geram produtividade e rentabilidade ao produtor, como o dosador pneumático Selenium e o dosador mecânico Titanium, além dos discos de plantio Apollo.

Na ocasião, o sensor Visum Adubo estará em destaque. O produto que monitora o fluxo do insumo e alerta sobre entupimentos e falhas, está disponível para implementos pneumáticos e por gravidade. De acordo com Wellington Casati, Coordenador de Vendas da J.Assy, o Visum Adubo é o único sensor sem fio do mercado, uma tecnologia totalmente inovadora, 100% nacional e que não necessita de troca de bateria.

De simples instalação, com estrutura toda desenvolvida em plástico, evitando encrostamento e corrosão, e necessitando apenas de limpezas periódicas. Sua tecnologia capta o som do adubo, evitando problemas com poeira, umidade e ainda é impermeável. “Para o sul do País é uma solução de extrema importância, pois atuam fortemente no plantio de milho, que é uma cultura mais sensível a falta de adubo na linha. Quando ocorre o entupimento em uma delas, a perda de produtividade é imediata”, destaca Casati.

O Visum Adubo também não necessita de troca de bateria e é totalmente wireless, capaz de monitorar até 99 linhas.

A feira

Para o evento, a J.Assy terá estande próprio, que ficará localizado no pavilhão 1. Além disso, as soluções da empresa também estarão em exposição nos estandes dos parceiros, como a Industrial KF, Vence Tudo, Planti Center, Tatu Marchesan, Baldan, Jumil e GTS do Brasil. “Nossas tecnologias são adotadas pelas principais fabricantes do país. Essa feira é uma ótima oportunidade de estar perto dessas empresas e fortalecer ainda mais a parceria, para que no final, o produtor seja beneficiado com produtos que farão a diferença para seu plantio”, diz Casati.

Uma equipe técnica e vendedores da região também estarão orientando e esclarecendo dúvidas dos visitantes. “A Expodireto é uma das maiores feiras do País, lá temos parceiros altamente capacitados, voltados para a área de tecnologia agrícola, que já vendem muito bem nossos produtos, com um potencial de crescimento muito bom”, finaliza Casati.

J.Assy – Empresa especialista em oferecer tecnologias para o agronegócio. Entre as soluções disponibilizadas estão o dosador pneumático Selenium e o dosador mecânico Titanium, além de sensores de fluxo Visum Adubo e o Visum Grãos finos e os discos de plantio Apollo. Acesse www.assy.com.br.

