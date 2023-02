Acontece Cotrijal inicia atividades de 2023 do Programa Mais Elas

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

Comitê Mais Elas recebeu informações sobre as atividades programadas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Cotrijal reuniu as integrantes do Comitê Mais Elas na última quarta-feira (08), na sua sede, em Não-Me-Toque. Foi o primeiro encontro de 2023, com o propósito de apresentar as ações do início do ano e avaliar o resultado do diagnóstico feito em dezembro junto aos núcleos femininos.

A coordenadora de Desenvolvimento Cooperativista da Cotrijal, Patrícia Mota Rosin, explica que o diagnóstico possibilitou o mapeamento da realidade e o entendimento das expectativas e necessidades das mulheres da cooperativa.

“Os resultados vão auxiliar muito no planejamento das próximas ações do programa, para levar treinamentos e capacitações que atendam as necessidades de cada região, com qualidade, e que contribuam para a inserção e valorização da mulher na sua propriedade rural e em benefício do seu núcleo familiar, da comunidade e do fortalecimento do cooperativismo”, avaliou Patrícia.

Marieli Hermann, de Saldanha Marinho, é uma das representantes da Regional 2 no Comitê Mais Elas e está otimista. “Foi nossa primeira reunião de estudos e planejamento do ano, e temos a certeza de que bons trabalhos serão colocados em prática”, afirmou a produtora. Além dela, mais 10 mulheres integram o comitê.

O Programa Mais Elas foi lançado pela Cotrijal em outubro de 2022. O primeiro passo foi a criação de oito núcleos regionais, com eleição das integrantes do Comitê Mais Elas, que são as porta-vozes dos núcleos e atuam de forma muito próxima com a área de Desenvolvimento Cooperativista, como facilitadoras de todo o trabalho.

Ainda em 2022 já aconteceram algumas capacitações com as mulheres integrantes dos núcleos e para 2023 o trabalho deve ser ampliado. “O comitê tem função estratégica, pois vai estimular mais mulheres a fazerem parte dos núcleos”, disse o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, ao participar da abertura da reunião.

Para o vice-presidente, Enio Schroeder, 2023 será marcado por uma nova fase no trabalho que vinha sendo desenvolvido. “Queremos gerar desenvolvimento e ampliar a participação das mulheres”, reforçou. “Será um ano de crescimento conjunto”, completou o gerente de Marketing, Benísio Rodrigues, área responsável pelos programas com o quadro social.

A mulher na Cotrijal

Hoje em dia, a cooperativa tem mais de 3,2 mil associadas e cerca de nove mil produtoras que atuam nas propriedades auxiliando os maridos e familiares. O diagnóstico feito junto aos núcleos identificou que elas querem participar de treinamentos, dias de campo, palestras e eventos técnicos que gerem conhecimento.

