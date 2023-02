Acontece 20ª Coordenadoria Regional de Educação recebe veículo novo do governo do Estado

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é melhorar o atendimento realizado pelos profissionais nas escolas da região. Foto: Carine Zandoná Badke Foto: Carine Zandoná Badke

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última semana, a 20ª Coordenadoria Regional de Educação recebeu um veículo novo do governo do Estado. Trata-se de uma camionete Chevrolet S10, que contribuirá para a melhoria no atendimento realizado pelos profissionais nas escolas da região. O automóvel foi recebido pela coordenadora da regional, Jogelci do Carmo, e sua equipe.

O modelo tem maior capacidade de carga e menor consumo de combustível, além de baixo custo de manutenção em relação aos utilizados pelas coordenadorias. De acordo com Jogelci, a chegada do automóvel irá potencializar e modernizar ainda mais o trabalho da 20ª CRE.

“O veículo vai proporcionar maior agilidade e segurança durante os deslocamentos da equipe, além de melhorar o atendimento às escolas, principalmente as que estão localizadas nas áreas rurais da nossa regional”, destacou.

A entrega oficial dos veículos para as CREs ocorreu durante um encontro entre o governador Eduardo Leite e os coordenadores no dia 11 de janeiro. No total, serão 41 novos automóveis disponibilizados para as coordenadorias, que totalizam um investimento de R$ 1,2 milhão.

A 20ª Coordenadoria Regional de Educação abrange 28 municípios da região, com 79 escolas e mais de 18 mil estudantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/20a-coordenadoria-regional-de-educacao-recebe-veiculo-novo-do-governo-do-estado/

20ª Coordenadoria Regional de Educação recebe veículo novo do governo do Estado