13 de fevereiro de 2023

Durante o encontro de encerramento, os empresários apontaram os resultados da participação no projeto. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sicoob Credicapital e o Sebrae/PR realizaram o encerramento do Programa de Incentivo ao Crescimento Empresarial, que promoveu um ano de consultorias para empresários de Cascavel, no Oeste do Paraná. Durante o encontro, que aconteceu no início do mês, os empresários participantes, cooperados do Sicoob, apontaram seus crescimentos e conquistas.

O empreendedor da X-fit, Glauter Bastos de Almeida, ressaltou a importância do projeto para o crescimento do negócio, que ao longo do ano foi de 110%. “Investimos em novas iniciativas e tivemos acompanhamento para fazer o planejamento, alinhamento, colocar no papel e fazer a testagem para saber se daria certo, e foi um sucesso. O Sicoob Credicapital é um agente de crescimento junto com a gente porque nos auxilia e acompanha na questão financeira e nas novidades”, destaca.

Segundo o cooperado Carlos Sella, proprietário da Faturage, que atualmente atende mais de 140 empresas e teve um crescimento de 46% em comparação ao ano anterior, as mentorias melhoraram a visibilidade, o crescimento nas redes sociais e a abordagem aos clientes. “Só tenho a agradecer ao Sicoob Credicapital e ao Sebrae pelas parcerias e conexões que fazem com que a gente consiga dar mais um passo e contratar mais pessoas. Assim, ajudamos na economia do nosso país, o que é muito importante e faz a diferença para muitas famílias.”

Na ocasião, aconteceu ainda a palestra “Tendências e Expansão de Mercado”, com a consultora credenciada do Sebrae Elaine Peinado. De acordo com a especialista, o crescimento é a base do desenvolvimento de um negócio. “É preciso nos conectarmos para a inovação, que é o que permite a empresa continuar a crescer. A solução é inovar, ter novos produtos e novos negócios”, explica.

A cooperada Amanda Araujo Sirtoli, proprietária do Studio Funcional Fitness, é também um case dessa parceria. “Com o apoio de um consultor financeiro e de outros profissionais incríveis, meu negócio cresceu, o número de alunos aumentou e contratei mais professores e colaboradores. Em um ano, tive um crescimento de 200% no faturamento da minha empresa, e isso é resultado desse projeto sensacional”, afirma.

Parceria de sucesso

Essa edição do Programa de Incentivo ao Crescimento Empresarial contou com 14 empresas associadas. Na íntegra, a proposta tem como objetivo acelerar o crescimento das empresas e multiplicar os resultados com estratégias que potencializam a evolução dos negócios com a consultoria dos maiores especialistas do mercado.

A diretora de mercado do Sicoob Credicapital, Eliane Jaqueline Debesaitis Metzner, enfatiza que a parceria com o Sebrae no atendimento aos cooperados foi fundamental para a melhoria de resultados financeiros, indicadores e da compreensão dos negócios, construindo modelos sustentáveis e aderentes às melhores práticas de mercado. “O Sicoob Credicapital, como parceiro financeiro, auxilia o desenvolvimento por meio da disponibilização de soluções inteligentes para a gestão eficiente e maximização da prosperidade dos negócios”, avalia.

Já a consultora de negócios do Sebrae/PR, Danieli Doneda, complementa os impactos dessa parceria de sucesso. “Para o Sebrae, foi uma grande satisfação apoiar esse grupo empresarial. Os participantes do programa se mostraram empresários muito inovadores e com modelos de negócio com grande potencial de crescimento. Aproveitaram da melhor forma as consultorias e, com isso, tiveram resultados surpreendentes na área de pessoas, gestão e vendas, com destaque ao aumento de faturamento”, conclui.

