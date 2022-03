Expodireto Cotrijal Cotrijal mostra evolução da agricultura

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Da década de 1970 até agora, analisando os dados históricos, na soja o crescimento da produtividade foi de 41 sacas por hectare. Foto: Cotrijal

Construir junto com o produtor melhores resultados na produção de grãos é desafio permanente na Cotrijal. A tarefa não é das mais simples, pela complexidade dos fatores que envolvem o processo de produção, mas vem sendo cumprida com êxito.

Essa evolução, e de que forma a Cotrijal contribuiu para que ela acontecesse, além de programas e tecnologias importantes que vêm sendo estimulados pela cooperativa, está em evidência no estande da Produção Vegetal na Expodireto Cotrijal, local de passagem obrigatória para os associados da cooperativa.

A assistência técnica prestada ao produtor é um dos diferenciais da cooperativa. Associado há 25 anos, André Luiz Bertoldi, de Colorado, diz que a tomada de decisão é feita em cima de dados ou acompanhamento de pesquisas. “Nada é feito pelos profissionais de forma aleatória. Já são muitos anos de experiência. Antes da Expodireto, tínhamos nesta área do parque uma espécie de campo experimental. Agora, com a realização da feira, contamos com um lugar aprimorado, que presta todo suporte necessário”, enfatizou.

O papel da Cotrijal para esse crescimento é a busca constante de novas tecnologias e conhecimento, melhoria de processos e validar toda a recomendação antes de levar ela ao produtor. “ temos 125 profissionais técnicos atuando com o compromisso de aproximar o produtor de tecnologias e informações inovadoras”, pontua o gerente de Produção Vegetal da Cotrijal, Alexandre Doneda.

CULTIVARES – No estande da Produção Vegetal, os visitantes podem avaliar 13 das 18 cultivares de soja da Cotrijal Sementes, sendo dois lançamentos. Os materiais são de ciclo 5.0 a 5.9.

SMARTCOOP – Outro destaque no estande é a SmartCoop, plataforma digital que visa facilitar os controles nas propriedades. Uma equipe da cooperativa está na feira para auxiliar os produtores a fazerem o cadastro e também fornecendo informações sobre as funcionalidades da plataforma (veja notícia na página 14).

SUPERCAMPO – Plataforma digital que permite ao produtor adquirir produtos sem sair da propriedade, a Supercampo tem espaço no estande da Produção Vegetal para os produtores se cadastrarem e também para obter mais informações (veja notícia na página 14).

Aplicação legal: por dentro da legislação

O espaço conta ainda com profissionais do Departamento Técnico abordando as especificidades nas aplicações dos herbicidas hormonais, focadas na plataforma Intacta 2 Xtend (resistente a dicamba) e sistema Enlist (resistente a 2,4-D).

Através do Programa Aplicação Legal, a cooperativa tem disponibilizado aos seus produtores o curso de 16 horas exigido pela Secretaria de Agricultura do Estado para aplicação desses herbicidas (Instrução Normativa nº 42).

Durante a feira, é feita demonstração com duas pontas de pulverização com indução de ar que estão de acordo com as exigências legais, pois produzem gotas grossas ou muito grossas.

