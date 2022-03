| Pavilhão Internacional é casa de 53 países na Expodireto

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Em 2022, mais de 50 nações estão representadas na Expodireto. Foto: Cotrijal

O Pavilhão Internacional da Expodireto Cotrijal é o ponto de referência para os estrangeiros que visitam a feira. Nesta edição, mais de 50 nações estão representadas no evento.

Desde a criação do espaço, em 2005, o local é coordenado por Evaldo da Silva Júnior, que atua na recepção aos visitantes. “No início, começou com dois ou três convidados, depois aumentou para dez. Em tempos normais, sem pandemia, temos mais de 70 países. Nesta edição, são 53 países de todos os continentes”, afirma Evaldo.

O espaço conta com seis tradutores, fluentes em inglês, árabe, alemão, espanhol, português e francês. Dentre eles, está o advogado Matheus Prato da Silva. “Alguns expositores vêm até o Pavilhão Internacional para conversar com os estrangeiros e nós também levamos eles para ver as máquinas. Para os estrangeiros, fica mais tangível ir até os expositores e questionar sobre o funcionamento do maquinário. Eu me disponho a ir com eles visitar os estandes, o que facilita a comunicação”, explica Matheus, que é fluente em inglês, alemão, espanhol e português.

Palestras on-line

Além de ser o ponto de encontro de visitantes de diversos países, o Pavilhão Internacional é palco de diversas palestras.

