Agro SENGE esta presente na 22ª edição da Expodireto em Não-Me-TOQUE

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Participação do Senge na Rádio Liberdade FM. (Foto: Divulgação)

Como nas edições anteriores, o SENGE está mais uma vez presente e atuante na Expodireto Cotrijal 2022 que acontece em Não-Me-Toque de 07 a 11 de março.

No início da semana, o Sindicato dos Engenheiros, representado pelo diretor regional Nilton Cipriano, participou da programação ao vivo da Rádio Liberdade FM, apresentada pelo comunicador Álvaro Damini.

Em sua participação, o engenheiro Cipriano destacou a celebração dos 80 anos de fundação da entidade, legado histórico conduzido estatutariamente alheio à política partidária e vocacionado à representação de todos os profissionais da Engenharia do Rio Grande do Sul, à disponibilização do Programa de Qualificação Profissional, da prestação de serviços e benefícios para cada associado e seus familiares.

O representante do SENGE destacou ainda, as transformações que a entidade enfrentou ao longo do tempo até se tornar uma referência, tanto para a categoria, quanto para a sociedade do RS. Exemplo disso, foi a solidez e a sustentabilidade financeira demonstradas com as quais o Sindicato enfrentou as consequências da Reforma Trabalhista que impôs o fim da Contribuição Sindical obrigatória.

Até a quinta-feira (10) desta semana, o Sindicato permanecerá na feira, representado pelo vice-presidente José Luiz Azambuja. Na pauta, contatos com as centenas de engenheiros das diversas áreas da Engenharia, presentes em praticamente todos os estandes das empresas participantes.

