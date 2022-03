Agro Expodireto 2022: mulheres estão mais presentes no agronegócio

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Diretora financeira da Stara, Nicole Trennepohl. (Foto: Divulgação/ Sandro de Castro)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As mulheres têm se tornado cada vez mais presentes e valorizadas no agronegócio, apesar do setor ter uma maior participação de homens no mercado. A presença feminina vem avançando e ganhando espaço em todas as áreas do setor.

O trabalho, que antes era braçal na agricultura, ganhou novas adaptações. Com a ajuda da tecnologia, a mulher tem conseguido se inserir mais nas atividades do campo.

“Porque o trabalho é cada vez menos braçal e mais o uso da inteligência, da tomada de decisão, da gestão de pessoas principalmente, que é uma fortaleza muito grande da mulher”, destacou a diretora financeira da Stara, Nicole Trennepohl.

Nos tempos de hoje é possível acessar a máquina, em tempo real, de qualquer lugar, basta estar conectado a internet. Assim como, acessar relatórios e informações coletadas durante a operação das máquinas para tomar a melhor decisão para a sua propriedade.

Outra novidade apresentada na Expodireto 2022 é a tecnologia Conecta. A ferramenta permite mais agilidade ao agricultor. “O operador, a pessoa que estiver trabalhando na máquina vai poder acessar diretamente do topper, que é o nosso monitor. Assim, ele entra em contato com o pessoal da fábrica que está 100% preparado para resolver qualquer dúvida e qualquer percalço que ele venha encontrar no caminho. Caso o operador não saiba fazer alguma configuração, ou tenha algum questionamento, ele vai poder fazer esse acesso direto. Nós temos o pessoal atendendo em tempo real na fábrica, não precisa ninguém se deslocar, pois a fábrica atende ele direto da cabine dele, resolvendo o problema na hora”, finalizou a direta financeira da Stara.

A Expodireto Cotrijal acontece até essa sexta-feira (11) em Não-Me-Toque. O acesso ao parque é gratuito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro