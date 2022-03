Agro Cotrijal realiza dia de campo em Candelária

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











As parcelas de cultivares de soja foram apresentadas no evento. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Cotrijal promoveu um dia de Campo, em Candelária, para levar orientações aos produtores sobre manejo e fertilidade do solo, cultivares de soja, manejo e controle de plantas invasoras e tecnologia de aplicação.

Para Roni Antônio Stringuini de Vargas, de Candelária, o evento foi uma oportunidade para que todos pudessem conhecer mais sobre o trabalho que a cooperativa desenvolve. “Vimos exemplos que podem fazer a diferença já na próxima safra, como é o caso dos manejos para a correção do solo. Temos muito o que evoluir nesse contexto”, comentou o produtor.

O gerente de Produção Vegetal, Alexandre Doneda, falou sobre a expectativa de realização de outros dias de campo em Candelária e região. “Nosso objetivo é mostrar para os produtores as soluções e manejos que fazem parte do nosso escopo de trabalho, que vão desde os cuidados com o solo até a apresentação e posicionamento de cultivares de soja”, explica Doneda. “Ficamos felizes com o resultado desse primeiro contato e a nossa intenção é realizar mais ações com esse foco”.

O dia de campo também contou com a presença do vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, e do superintendente de Produção Vegetal, Gelson Melo de Lima.

Estações técnicas

O tema tecnologia de aplicação apresentou dados e explicações sobre a escolha e regulagem dos bicos no pulverizador, horários e temperatura adequada para aplicações assertivas.

O manejo de plantas invasoras, a identificação das espécies e o vazio outonal também foram temas de uma das estações, assim como as pesquisas e informações sobre o Programa Ciclus, de agricultura de precisão.

Outro destaque foi para a apresentação do desempenho no campo de 15 cultivares de soja, semeadas já com o objetivo de serem avaliadas em dia de campo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro