Por Redação Rádio Grenal | 20 de agosto de 2020

Após a vitória por 3 a 0 em cima do Atlético-GO em casa, o colorado somou 9 pontos e dormiu líder da tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico da equipe, Eduardo Coudet, falou sobre o desempenho da sua equipe e destacou principalmente o segundo tempo, que apesar de disputar com um a menos, na visão do argentino, foi superior: “Sobretudo, tivemos claro o jogo. Não estava tão claro no primeiro tempo, na hora de criar situações e finalizar. Corrigimos no intervalo. No início do segundo tempo, começamos a criar situações. Também é importante o que temos feito desde a parte defensiva. Temos feito um grande trabalho coletivo […] Para mim, é importante o que estamos fazendo na parte defensiva, que inicia nos jogadores de frente. É um trabalho que nos permite não conceder muitas situações no nosso gol”.

Sobre a expulsão de Willian Pottker no segundo tempo, o técnico disse que o jogador já assumiu seus erros e que tudo irá ser ajustado juntamente com a equipe: “Ele sabe que cometeu um erro. Mas para isso somos um grupo e trabalhamos para tratar de corrigir juntos. Quando alguém se equivoca ou toma uma atitude como a que passou. Por sorte, não são coisas que queremos que passem. Fizemos um grande esforço e pudemos levar a partida adiante”. Pottker recebeu a oportunidade para comandar o ataque colorado após a baixa de Paolo Guerrero, que rompeu os ligamentos do joelho direito. No entanto, na segunda etapa da partida, recebeu cartão vermelho após uma confusão Praxedes ser empurrado e cair à beira do campo. Em meio ao empurra-empurra de jogadores, Pottker acertou Edson, volante do Dragão, no rosto.

Mas a vitória, segundo Coudet, representou muito mais que a conquista da liderança, o técnico dedicou a vitória às baixas da equipe: “Tanto Guerrero, quanto Boschilia não estão passando por um bom momento. Um pela lesão, outro pela perda de seu pai. Os três pontos vêm em um momento especial, para dar um pouco de alegria num momento duro“.

A partida do final de semana será contra o Atlético-MG, do argentino Sampaoli. Conterrâneos, Coudet falou sobre o técnico do Galo e valorizou o adversário do próximo sábado: “É um treinador que me ajudou muito. Tenho uma grande relação com ele. Me abriu as portas de cada lugar que ele esteve para poder conversar, trocar coisas […] Vamos enfrentar uma grande equipe, que contratou grandes jogadores e tem um grande treinador”.

Sobre a possível chegada de Alexandre Pato, que rescindiu contrato com o São Paulo e está livre no mercado, ficando, desta forma, disponível para a contratação colorada, o comandante da equipe disse que não possui informações sobre a negociação e se limitou ao descrever o possível reforço: “É um grande jogador”.

O Inter é o líder do Brasileirão, com 9 pontos, e volta a campo no próximo sábado, às 19h, quando enfrenta o Atlético-MG também no Beira Rio. O Galo é segundo, com os mesmos 9 pontos, mas fica atrás devido ao saldo de gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas