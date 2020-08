Apesar das constantes negações por parte da diretoria colorada, Alexandro Pato está bem próximo de ser apresentado pelo Inter. Nesta quarta-feira, o atacante rescindiu seu contrato com o São Paulo e já se despediu dos colegas. Em entrevista à Rádio Grenal na última terça-feira (18), o executivo de futebol colorado, Rodrigo Caetano, destacou que “situações de jogadores com vínculos com o clube são impossíveis para o Inter”. Agora, com Pato livre no mercado, as coisas foram facilitadas.

Pato teve um desgaste com a comissão técnica e diretoria, principalmente, após a eliminação do clube para o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Sem espaço na equipe de Fernando Diniz, o jogador ainda não havia disputado nenhuma partida do Campeonato Brasileiro com a camisa tricolor. As conversas entre jogador e Inter progrediram e o atleta optou pela rescisão de contrato com o São Paulo.

Na entrevista coletiva da noite desta quarta-feira (19), após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, o vice de futebol Alessandro Barcellos manteve a linha do discurso e pediu cautela: “Tivemos uma baixa importante e trabalhamos para repor. Talvez não no tempo que se espere, mas no necessário para fazer um bom negócio. Só falaremos de algum atleta quando tivermos algo encaminhado. É importante e peço a compreensão que tenhamos essa cautela”.