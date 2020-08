O colorado, juntamente com a Adidas, sua fornecedora de materiais esportivos, divulgou nesta quinta-feira (20) o seu terceiro uniforme para a temporada 2020. Com tons de laranja, a nova camisa é inspirada no pôr do sol do Guaíba, lembrando a região do estádio Beira-Rio, com listras horizontais ao longo da camisa, em alusão ao movimento das águas do rio.

Para o torcedor colorado que quiser adquirir o novo manto, pode acessar o site da Adidas. Com preços que variam R$ 229,99 a R$ 249,99, as peças estarão fisicamente nas lojas a partir do dia 28 de agosto. Todo lucro decorrente da personalização de nomes e números será doada para a instituição Médicos Sem Fronteiras.