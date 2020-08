Com a vitória, o Inter assumiu a liderança do Brasileirão, com 9 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter recebeu, na noite dessa quarta-feira (19), o Atlético-GO no Estádio Beira-Rio e goleou o visitante por 3 a 0. Os gols foram marcados por Musto e Thiago Galhardo, duas vezes. Com a vitória, o Colorado chegou aos 9 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e assumiu a liderança da competição. O próximo jogo é contra o Atlético-MG, que ocupa segunda posição.

Eduardo Coudet promoveu seis trocas na equipe que começou a partida, apenas Lomba, Cuesta, Zé Gabriel e Patrick estiveram na última partida. A partida começou com um susto. Aos quatro minutos, Matheuzinho encobriu Lomba e marcou, mas a arbitragem marcou impedimento. O VAR levou alguns minutos para confirmar.

O Atlético não se intimidou e partia para o ataque, o Inter parava as jogas com muitas faltas. Aos 14, Musto levou carão amarelo.

Equilíbrio era a palavra dos primeiros minutos. Mas o Colorado, sabendo que estava em casa, começou a gostar mais da partida e ficar no campo de ataque. Aos 24, após cruzamento de Peglow, Marcos Guilherme chutou e o goleiro adversário fez boa defesa.

O adversário partiu para cima e Hyuri dividiu com Lomba, a bola bateu no atacante e quase foi parar dentro do gol. Na sequência, foi a vez de Pottker assustar o goleiro do Atlético. De fora da área, o centroavante colorado bateu e obrigou Jean a fazer uma grande defesa.

Segundo tempo

Pressionando no início do segundo tempo, o Colorado conseguiu abrir o placar. Aos seis minutos, Musto, após escanteio, subiu mais alto que todo mundo para marcar.

Logo depois foi a vez de Pottker arriscar, sem sucesso. A noite não estava sendo do substituto de Guerrero. O jogador foi expulso aos 11 minutos. Após ficar com 10 em campo, Coudet passou a promover trocas: saíram Praxedes e Peglow para a entrada de Edenílson e Thiago Galhardo.

Galhardo, um dos melhores nome da equipe colorada nesta temporada, justificou a boa fase. Aos 23, ampliou o marcador para os donos da casa.

O tempo de jogo foi passando e nada do Atlético levar perigo ao gol de Lomba. O Inter se aproveitou e, aos 42, o árbitro marcou pênalti. Thiago Galhardo cobrou e fechou o placar.

O próximo desafio colorado é contra o Atlético-MG, que ocupa a vice liderança. O jogo está marcado para este sábado (22), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Ficha técnica

Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta, Matheus Jussa, Musto, Praxedes (Edenílson), Marcos Guilherme (Rodrigo Lindoso), Patrick (Moisés), Peglow (Thiago Galhardo). Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético-GO: Jean, Moacir (Chico), Éder, Gilvan, Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Matheuzinho (Vitor), Jorginho (Matheus Vargas), Everton Felipe, Hyuri (Júnior Brandão). Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem: Wagner Reway (PB), auxiliado por Oberto da Silva Santos (PB) e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (PB). VAR (árbitro de vídeo): Rodolpho Toski Marques (PR).