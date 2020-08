A fabricante chinesa ZTE anunciou que o lançamento do primeiro celular com câmera de selfies escondida acontecerá no dia 1º de setembro. O smartphone intitulado de Axon 20 5G irá suceder o Axon 10 Pro 5G e será apresentado na China. O principal objetivo do recurso é acabar com o controverso notch e aproveitar uma porção maior da parte frontal do dispositivo. A empresa não informou se o aparelho será vendido em outros países.

Especulações afirmam que os componentes utilizados na construção da tecnologia são fabricados pela Visionox. A fabricante de telas confirmou em junho que havia iniciado a produção em massa do sensor frontal oculto. Outras companhias como Xiaomi, Oppo e Huawei também pretendem implementar o recurso em breve.

O ZTE Axon 20 5G foi registrado no banco de dados da TENAA, agência chinesa equivalente à Anatel. A certificação aponta que as especificações do celular devem incluir processador Snapdragon 765, memória RAM de 12 GB e armazenamento de 256 GB. O smartphone deve sair de fábrica com Android 10, sistema operacional móvel mais recente do Google.

As dimensões esperadas para o produto são de 172,1 x 77,9 x 7,9 mm. Além disso, o Axon 20 5G poderá contar com tela de 6,92 polegadas e resolução Full HD+ (2460 x1080 pixels). Especulações afirmam ainda que o smartphone deve apresentar bateria de 4.120 mAh e carregamento rápido.

Em relação ao conjunto fotográfico, o smartphone deve contar com câmera quádrupla na parte traseira. O sensor primário deve apresentar 64 MP de resolução e os demais 8 MP, 2 MP e 2 MP. Quanto à câmera frontal oculta, é esperado que o sensor registre selfies de até 32 MP.

No Brasil

Apesar de marcar um novo passo para a indústria dos smartphones, a tendência é que o ZTE Axon 20 não chegue oficialmente ao Brasil. Porém, outras grandes fabricantes já estão trabalhando na tecnologia de câmera sob a tela, que pode se tornar comum a partir do ano que vem.

ZTE

A ZTE foi fundada em 1985. Suas ações estão cotadas na Bolsa de Hong Kong e na Bolsa de Shenzhen. É a segunda maior empresa de telecomunicações Chinesa. Foi uma das primeiras empresas de telecomunicações chinesa a oferecer equipamentos para empresas globalmente desde 1996. Atualmente conta com mais de 60.000 empregados e mais de 100 filiais ao redor do mundo.