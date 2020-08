Neymar ainda não marcou, mas foi fundamental para colocar o PSG na primeira final de Champions League da história do clube. Afinal, ele deu duas assistências, uma em cada jogo – primeiro para o gol de empate contra a Atalanta e depois em passe mágico contra o RB Leipzig.

E a verdade é que, apesar de ser também goleador, Neymar tem sido o verdadeiro rei das assistências da principal competição de clubes do mundo.

Desde a temporada 2013-14, quando o brasileiro se mudou para a Europa, absolutamente ninguém tem mais assistências do que ele na Champions. São 24 passes para gol em 59 partidas.

O segundo da lista é Cristiano Ronaldo, com 21 – mas em 78 jogos. Messi é “só” o quarto colocado, com 16 assistências em 64 partidas.

E, apesar do pequeno jejum, Neymar ainda combina os passes com gol que ele mesmo faz. Ele ainda é o quarto maior artilheiro do período, com 35 gols marcados. Fica atrás justamente de Cristiano Ronaldo (80), Lionel Messi (56) e Robert Lewandowski (56).

De qualquer jeito, Neymar ainda tem outra marca incrível: na soma das bolas nas redes e das assistências, o brasileiro tem uma média exata de participação de um gol por partida na principal competição de clubes do mundo.

Nesse quesito, ele só perde para Ronaldo (participação em 1,29 gol por jogo) e Lionel Messi (1,125).

E ainda há uma diferença importante entre eles: o período começa justamente com a chegada de Neymar na Europa. Enquanto o brasileiro ainda estava estreando e se adaptando à Europa, Ronaldo e Messi já estavam em seus auges.

Bayern de Munique

O craque brasileiro terá o Bayern de Munique pela frente na grande decisão da Champions League, às 16h (de Brasília) do próximo domingo. E ele tem boas recordações pessoais desse adversário, trazendo consigo uma excelente média de um gol por jogo contra o gigante alemão.

Foram quatro confrontos entre Neymar e Bayern de Munique na Champions com exatos quatro gols do brasileiro. Foram duas vitórias para cada lado, mas o craque ganhou – e decidiu – os duelos de maior peso, que sacramentaram a classificação para uma final.

Os primeiros encontros foram quando Neymar ainda estava no Barcelona. Em 2015, os dois times se cruzaram nas semifinais. E o brasileiro simplesmente destruiu.

Na Espanha, fechou com um gol a vitória tranquila do Barça por 3 a 0. Na volta, até foi derrotado por 3 a 1, mas foi o responsável pelos dois gols do time espanhol – que garantiram a vaga na decisão. Os catalães enfrentariam a Juventus na final para ficar com o título. Neymar também marcou contra os italianos e terminou aquela Champions como artilheiro.

Os outros dois encontros aconteceram em 2017, na temporada de estreia do brasileiro pelo PSG. Os dois times caíram no mesmo grupo e cada um venceu em seu estádio. Na França, 3 a 0 para o time parisiense, com um gol e uma assistência de Neymar. Na Alemanha, 3 a 1 para os bávaros.

O PSG passou em primeiro no saldo de gols, mas foi eliminado logo nas oitavas pelo Real Madrid – Neymar nem conseguiu jogar a partida de volta por conta de uma lesão.

Ou seja: contra o Bayern, Neymar tem quatro gols e uma assistência em quatro jogos. Foram duas vitórias para cada lado, mas daria para dizer que o brasileiro sempre levou a melhor na soma dos resultados.

Dessa vez, porém, a história será outra. A final do próximo domingo é disputada em jogo único e em campo neutro e sem torcida, em Portugal.