Inter “Coudet é um grande treinador, tem toda a confiança da direção”, destaca vice-presidente de futebol do Inter

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 24 de setembro de 2020

O vice-presidente de futebol do Inter, Alessandro Barcellos, concedeu entrevista coletiva nessa quarta-feira (24), e falou sobre os movimentos políticos que tomam força no clube, o técnico Eduardo Coudet e a derrota no Grenal da noite passada.

Sobre as eleições que se aproximam e a proximidade de Alessandro de um possível oposição, o vice-presidente deu destaque: “Essa coletiva é pra falar do jogo de ontem, sobre as eleições não tratamos aqui no departamento de futebol, os agentes políticos do clube farão, na medida que a eleição se aproxime, tudo corretamente.”. Mais sobre sua continuidade no cargo, não deixou de mencionar: ”A decisão deste cargo ou qualquer outro cargo é do conselho de gestão.”

Com a derrota no Grenal da quarta-feira (23), o Grêmio somou uma invecibilidade de 10 clássicos sem derrotas, Alessandro, deixou claro que a cobrança é grande dentro do clube, e que os detalhes da partida foram analisados e cobrados por toda a comissão técnica: ”Nos passamos hoje aqui no CT, eu, Rodrigo Caetano, toda a comissão técnica, com os jogadores, tratamos muito da forma que deixamos de executar algumas performances, algumas entregas.”

O Inter que vem de duas derrotas no Brasileirão, e enfrenta o São Paulo no próximo sábado (26), entra em uma zona de foco visando as próximas partidas, e o vice-presidente salientou esse momento: ”Temos que entender mais uma vez, que é possível e necessário virar essa chave, e buscarmos já no sábado uma vitória, que nos mantenha nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.”

E ainda destacou, que a pressão em cima do Coudet é por parte da imprensa, pois o grupo e a comissão técnica acreditam nele e no trabalho feito: “Coudet é um grande treinador, tem toda a confiança da direção.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter