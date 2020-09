Esporte Primeiro Grenal da elite do futebol feminino tem vitória colorada por 1 a 0

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Foto: Jéssica Maldonado | Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 24 de setembro de 2020

Pela primeira vez na história do Brasileirão A1, a dupla Grenal se enfrentou. No estádio Vierão, em Gravataí, a casa das Gurias Gremistas e quem saiu com vitória foi o Inter.

O jogo começou frenético, com os dois times tentando se conhecer, apostando na velocidade perto da área adversária tentando atacar a cada momento.

O Grêmio esperava o Inter criar as jogadas partindo da defesa, e a partir do meio-campo apostava nas roubadas de bola para então, tentar os contra ataques.

Aos 5 minutos, Byanca Brasil, depois de um erro defensivo do tricolor, tentou um chute de longa distância, mas a goleira Raíssa defendeu.

As atacantes gremistas pressionavam as zagueiras coloradas no ataque, para tentar bagunçar o sistema defensivo do Inter, e optar pela finalização direta, mas não era bem sucedido.

Mas aos 9 minutos, quem abriu o placar foram as Gurias Coloradas! A bola sobrou para a Rafa Travalão, que chutou a gol e a goleira Raíssa não conseguiu defender, abriu o marcador no estádio Vierão, 1×0 para o Inter.

Aos 15 minutos, a equipe tricolor tentou responder. Marta, a camisa 9, tentou um chute de fora da área, mas a goleira Yasmin não precisou se movimentar, a bola foi direto para a linha de fundo.

Aos 17 minutos, na tabelinha de Belinha com Byanca Brasil, a goleira Raíssa chegou bem para defender o que seria o segundo gol colorado.

O Inter, estava no melhor momento do jogo, se movimentando, com a linha de 3, com Shashá, Byanca Brasil e Fabi Simões, enquanto o Grêmio ainda tentava encontrar o seu jogo.

Aos 27 minutos, a meio campista colorada Juliana saiu de campo com dores para a entrada de Isa Haas.

Aos 28, o Grêmio tentou atacar mas a goleira Yasmin, segura, agarrou a bola, não dando chances para a equipe tricolor.

Aos 32, o Inter conseguiu uma falta perto da área. Byanca Brasil bateu mas foi por cima da goleira gremista.

E aos 36 minutos, mais uma falta perto da área para a equipe colorada. Djeni bateu mas a bola não ganhou força e a goleira Raissa segurou a bola com tranquilidade.

Aos 39, uma dividida forte entre a Karina e a Isa, as duas precisaram de atendimento médico.

Aos 44 minutos, o Inter criou mais uma oportunidade. Com a chute de Shashá cara a cara com a goleira, mas Raíssa chegou no momento certo para a defesa.

Fim de primeiro tempo, o Inter vai vencendo a partida por 1 a 0.

Com o início do segundo tempo, a equipe tricolor já veio com mudanças, saíram Marta e Ju Oliveira para a entrada de Eudimilla e Gisseli.

Aos 51 segundos da segunda etapa, em uma saída de bola errada do Grêmio, Rafa Travalão pegou a bola na intermediária e tentou marcar o gol, mas a bola saiu por cima da goleira.

Aos 6 minutos, primeira chance concreta do segundo tempo, Isa Haas lançou para Shashá que ficou cara a cara com o gol gremista, e em uma confusão das zagueiras a bola vai para fora.

O jogo ficou mais equilibrado com a entrada das novas peças no time gremista, dando mais velocidade e consistência para o ataque.

Aos 20 minutos, Isa Haas recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo, por uma falta em Pri Back. A falta foi cobrada perto da área, a própria Pri Back bateu, mas a bola foi longe do gol.

Aos 34, quase o segundo gol colorado, Júlia deu um chute forte da intermediaria mas a goleira Raíssa estava posicionada para salvar a bola.

E aos 51 minutos o jogo terminou em Gravataí, as Gurias Coloradas venceram o jogo por 1×0.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

