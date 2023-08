Inter Coudet não comanda o Inter contra o Flamengo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

O treinador tinha levado dois cartões amarelos quando comandava o Atlético-MG, levou o terceiro na derrota do Colorado para o Fortaleza Foto: Ricardo Duarte/Inter O treinador tinha levado dois cartões amarelos quando comandava o Atlético-MG, levou o terceiro na derrota do Colorado para o Fortaleza (Foto: Ricardo Duarte/ Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter terá um desfalque importante para a partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, neste sábado (26), às 18h30min. O técnico Eduardo Coudet está suspenso e não poderá comandar a equipe contra o clube carioca. Quem estará na casa mata deve ser o auxiliar Lucho González.

O treinador foi advertido com o cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no último final de semana. Foi o primeiro desde que retornou ao comando do Inter. Antes, ele já havia recebido dois cartões amarelos quando ainda era treinador do Atlético-MG.

Além de não contar com Coudet, o clube gaúcho não terá o goleiro Sérgio Rochet no gol. Com isso, Keiller retorna ao gol colorado. O camisa 1 não joga desde 3 de junho, na partida contra o Santos, pelo Brasileirão.

Provável escalação do Inter

Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández e Carlos de Pena; Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

2023-08-25