Grêmio Grêmio sonda atacante Bruno Henrique, do Flamengo

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

O jogador ainda não renovou seu contrato com o Flamengo

Já pensando na próxima temporada, o Grêmio está a procura de um atacante de peso para 2024. Com a saída do centroavante Luis Suárez, o clube gaúcho sondou o jogador do Flamengo Bruno Henrique.

O jogador ainda não renovou seu contrato com a equipe carioca e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Um dos remanescentes de 2019, o atacante vive um momento especial, com boas atuações após a grave lesão que o deixou afastado dos gramados por 10 meses. Ao todo, já são 207 jogos com a camisa rubro-negra e 84 gols.

O desejo do atacante, porém, é seguir no clube carioca. O atacante teria pedido um salário de cerca de R$ 1,5 milhão e mais luvas.

Grêmio sonda atacante Bruno Henrique, do Flamengo

