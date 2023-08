Grêmio Saiba detalhes sobre a proposta por Bitello do Grêmio

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A investida já foi recusada pela direção gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio A investida já foi recusada pela direção gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio recebeu uma proposta do Feyenoord, da Holanda, pelo meia Bitello. Inicialmente, a proposta foi de 7 milhões de euros, cerca de R$ 37 milhões, por 100% do passe do jogador.

Por este valor, a direção gremista não vai fazer negócio. O entendimento é que, tirando os 30% do Cascavel, sobrariam uns 5 milhões de euros para o clube gaúcho. O valor oferecido pelo time holandês é exatamente a metade do que o clube gaúcho pretende por Bitello.

No entanto, a direção entende que está é a primeira oferta do Feyenoord pelo jogador. Existe uma grande chance de vir outra oferta do clube holandês. Se o valor oferecido for maior, pode ocorrer negócio.

Se houver alguma proposta perto dos 8 milhões de euros apenas para o clube gaúcho, com alguma cláusula de ganho futuro, pode existir a chance que o negócio saía.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/saiba-detalhes-sobre-a-proposta-por-bitello-do-gremio/

Saiba detalhes sobre a proposta por Bitello do Grêmio

2023-08-25