Saúde Covid-19: Brasil tem 123,7 mil mortes e 3,99 milhões de casos

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Já se recuperaram da doença 3.210.405 brasileiros.

O Brasil chegou a 123.780 mortes em função da pandemia do coronavírus. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 1.184 novos óbitos pela Covid-19. Os dados forma divulgados pelo Ministério da Saúde durante entrevista coletiva para apresentar os dados do boletim epidemiológico sobre a doença. Na terça, o painel do ministério marcava 122.596 óbitos. Há 2.658 falecimentos em investigação.

De acordo com o balanço da pasta, o número de casos acumulados alcançou 3.997.865. Entre terça e esta quarta, as secretarias estaduais de saúde identificaram 46.934 novas pessoas infectadas. Na terça o sistema de dados sobre a pandemia trazia 3.950.931 casos desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com a atualização, 663.680 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.210.405 já se recuperaram.

Covid-19 nos Estados

Os Estados com mais morte são: São Paulo (30.673), Rio de Janeiro (16.315), Ceará (8.480), Pernambuco (7.656) e Pará (6.201). As Unidades da Federação com menos óbitos são: Roraima (595), Acre (618), Amapá (668), Tocantins (701) e Mato Grosso do Sul (903).

São Paulo pode ter 1 milhão de casos do novo coronavírus até o dia 15

Até o dia 15 deste mês, o Estado de São Paulo pode ter entre 900 mil e 1 milhão de casos confirmados do novo coronavírus. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, até esta data, o Estado poderá acumular entre 33 mil e 38 mil mortes por Covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus].

O Estado tem, até o momento, o 826.331 casos confirmados de coronavírus, dos quais 11.956 foram contabilizados nas últimas 24 horas. Os óbitos somam, até agora, 30.673, dos quais 298 foram registrados nas últimas 24 horas.

Do total de pessoas diagnosticadas com a Covid-19, 666.857 pessoas estão recuperadas, sendo 91.605 delas após internação.

Há 4.916 pessoas internadas em estado grave em todo o estado, em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 6.460 que estão em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos em UTI (unidades de terapia intensiva) está em 54% no estado e em 51,5% na Grande São Paulo.

