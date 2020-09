Porto Alegre Projeto-piloto da iluminação pública começa na avenida Assis Brasil

2 de setembro de 2020

Mais de 100 mil pontos serão substituídos na cidade por tecnologia LED, mais moderna e econômica.

As ações do projeto-piloto da Parceria Público-Privada de Iluminação Pública seguem nesta quarta-feira (2), na avenida Assis Brasil, nas proximidades da rótula com a avenida Bernardino Silveira Amorim. O secretário municipal de Serviços Urbanos, Hiratan Pinheiro da Silva, acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, além de diretores da IPSul, acompanham as intervenções e o início dos trabalhos.

Nesta mesma região da Zona Norte de Porto Alegre, um dos locais que será beneficiado pelo projeto-piloto da PPP, foi iniciada a substituição das lâmpadas de vapor de sódio pela tecnologia LED, na noite de terça-feira (1º). Conforme cronograma, a partir de agora, o consórcio IPSul inicia a instalação das cerca de 2 mil luminárias, em um período de 30 dias. As avenidas Assis Brasil, Bento Gonçalves, Nonoai, Cavalhada e Ipiranga serão as primeiras a receber as trocas. Além delas, a Vila Planetário, no bairro Santana, está incluída na relação.

