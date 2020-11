Bem-Estar Covid-19: Brasil tem 160 mil mortes e 5,56 milhões de casos acumulados

Até o momento, 90,3% dos infectados estão recuperados da doença.

As mortes decorrentes da pandemia do coronavírus chegaram a 160.496, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde divulgado na noite desta terça-feira (3), a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Em 24 horas, foram registrados 243 óbitos. Na segunda-feira (2), o sistema de dados sobre a pandemia marcava 160.253 óbitos gerados pela doença. Ainda há 2.316 falecimentos em investigação.

O número de pessoas infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia atingiu 5.566.049. Entre segunda e terça, foram notificados 11.843 novos diagnósticos positivos. Na segunda, o sistema do ministério trazia 5.554.206 casos acumulados de Covid-19.

Conforme a atualização do Ministério da Saúde, ainda há 377.337 pacientes em acompanhamento. Outras 5.028.216 pessoas já se recuperaram da doença, ou seja 90,3% do total de infectados.

Os casos e mortes são menores nos domingos e segundas-feiras em função da limitação de sistematização dos dados e alimentação do painel do Ministério da Saúde pelas secretarias estaduais aos fins de semana. Já às terças-feiras os números diários tendem a subir pelo acúmulo de casos do fim de semana reportado neste dia. Nesta semana, com o feriado de ontem (2) houve também uma redução do envio de registros pelas autoridades estaduais de saúde.

Covid-19 nos Estados

Os Estados com mais mortes são São Paulo (39.364), Rio de Janeiro (20.651), Ceará (9.362), Minas Gerais (9.050) e Pernambuco (8.643). As Unidades da Federação com menos casos são Roraima (692), Acre (695), Amapá (751), Tocantins (1.100) e Rondônia (1.460). O Rio Grande do Sul registrou 712 novos casos de Covid-19 e mais 40 mortes provocadas pela doença.

Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou nesta terça-feira (3) que autorizou que o laboratório Janssen-Cilag (divisão farmacêutica da Johnson & Johnson) prossiga com as pesquisas da vacina contra a Covid-19. O laboratório suspendeu os testes no dia 12 de outubro por causa de um “evento adverso grave” com um voluntário nos Estados Unidos. Segundo a agência, os estudos clínicos com a vacina, denominada de Ad26COVS2.S já podem ser retomados e que a decisão desta terça-feira “garante segurança aos voluntários brasileiros que queiram participar do experimento”.

Segundo a Anvisa, as regras da pesquisa clínica já preveem a ocorrência de eventos adversos e que a identificação desses episódios serve justamente para conhecer e definir o perfil de segurança de cada medicamento. A agência observou ainda que esses eventos graves exigem a paralisação de todo o estudo e a investigação do caso antes da retomada da pesquisa.

Fiocruz

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) anunciou nesta terça-feira (3) que iniciou um estudo que irá descrever a progressão da Covid-19 em seres humanos, desde o começo da infecção até o desfecho. O chamado Rebracovid será conduzido em oito municípios e contará com a participação de 5 mil voluntários. Além da Fiocruz, o estudo envolve outras 13 instituições de pesquisa e saúde.

As atividades de recrutamento para o estudo, segundo a fundação, foram iniciadas, e os participantes passarão por avaliação clínica e laboratorial minuciosa, incluindo a testagem para infecções por vírus respiratórios e outras condições consideradas relevantes à pesquisa. Aqueles com diagnóstico confirmado da Covid-19 serão acompanhados por até um ano.

