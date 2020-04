Grêmio Covid-19: Estádio Vieirão, cedido pelo Grêmio, abriga moradores de rua em Gravataí

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Cerca de 60 abrigados estão sendo alocados no ginásio Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

O estádio Estádio Antônio Vieira Ramos, recinto do futebol feminino do Grêmio, já está sendo utilizando para ações no combate ao coronavírus. O espaço cedido pelo Grêmio tem servido de abrigo para acolher diariamente moradores em situação de rua, de Gravataí.

Cerca de 60 abrigados estão sendo alocados no ginásio. Aqueles que apresentam algum sintoma de gripe, estão sendo atendidos em duas salas especiais. Além da pernoite, os atendidos têm acesso a banho, lavagem de roupas e fazem duas refeições, café da manhã e jantar.

Conforme o comunicado do Grêmio, a prefeitura da cidade está precisando de doação de itens de higiene, como sabão em pó, água sanitária e álcool em gel 70%. Roupas masculinas também estão sendo arrecadadas no estádio. O clube também faz uma convocação aos torcedores para a doação de alimentos, que pode ser feita no Banco de Alimentos da cidade, localizado na Avenida Centenário, nº 87.

