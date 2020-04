Porto Alegre Prefeito e empresários da construção civil discutem o enfrentamento ao coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

O prefeito Nelson Marchezan Júnior se reuniu nesta quinta-feira (09), por meio de videoconferência, com representantes de empresas e entidades da construção civil para apresentar a situação epidemiológica atual de Porto Alegre e a estrutura organizada para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus.

“Estamos todos no mesmo barco e precisamos nos unir nesta hora. Todos que querem construir algo viável para a cidade precisam trabalhar juntos neste momento”, disse o prefeito.

Ele explicou porque tem mantido serviços como o da construção civil paralisados. O decreto 20.540 autoriza as atividades de construção civil exclusivamente para os fins de saúde, segurança e educação e assistência social.

“É muito difícil para mim assinar decretos que podem prejudicar setores da economia, mas é muito importante pra nós ganhar tempo pra comprar EPIs, testes, abrir mais leitos e organizar a atenção básica”, declarou Marchezan.

Apesar de estarem preocupados com a situação financeira das empresas, os empresários se mostraram a favor das medidas tomadas pela prefeitura até agora para enfrentamento do coronavírus na Capital, conforme o Executivo municipal.

“Esta parada foi de extrema importância para todos nós entendermos a real importância e perigo da disseminação desse vírus”, afirmou Ricardo Sessegolo, diretor da Goldsztein e do Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul).

