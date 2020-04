Brasil Correios oferecem serviço de inscrição no CPF

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Para obter a inscrição no CPF, o cidadão deve comparecer a uma unidade dos Correios munido da documentação necessária e pagar R$ 7 Foto: Divulgação Para obter a inscrição no CPF, o cidadão deve comparecer a uma unidade dos Correios munido da documentação necessária e pagar R$ 7. (Foto: Governo Federal/Divulgação) Foto: Divulgação

Ter CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ativo é um dos pré-requisitos para os beneficiários receberem o auxílio emergencial do governo federal no valor de R$ 600. Nos Correios, é possível obter a inscrição no CPF para quem ainda não tem o documento.

Nas agências de todo o País, também podem ser realizadas a regularização cadastral e a alteração de dados como data de nascimento, número do título eleitoral, endereço, nome da mãe e mudança de sexo. Para solicitar a inscrição no cadastro, o cidadão deve comparecer a uma unidade dos Correios munido da documentação necessária e pagar o valor de R$ 7. O número do documento sai na hora.

Em 2019, foram realizadas pela rede de atendimento da empresa cerca de 4,5 milhões de inscrições no cadastro. O CPF é utilizado para identificar o cidadão na Receita Federal. Não é obrigatório portar o cartão, mas o número do cadastro é exigido em várias situações, principalmente em operações financeiras, como abertura de contas em bancos.

Em atenção às recomendações do Ministério da Saúde, no contexto da pandemia da Covid-19, a estatal informa que adotou medidas preventivas e passou a seguir as rotinas de atendimento especificamente voltadas à segurança dos empregados e clientes. Entre outras medidas, há o reforço nos procedimentos de limpeza e cuidados extras de higiene, além de métodos para evitar o contato físico, como a desativação de totens de senhas e o não compartilhamento de objetos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil