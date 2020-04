Acontece Covid-19: Grupo do Programa Pampa Debates realiza mais uma doação

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Grupo do Pampa Debates realiza a entrega de 40 pulverizadores ao Comando Militar do Sul. (Foto: Reprodução)

O grupo do programa Pampa Debates segue com as doações para ajudar no combate do novo coronavírus. Na tarde desta quarta-feira (08), eles entregaram 40 pulverizadores para o Comando Militar do Sul para ajudar na higienização de ambientes públicos e privados, em Porto Alegre. A primeira doação do grupo foi para a Defesa Civil, que recebeu 200 caixas de álcool em gel e 107 caixas de luvas.

“Nós escolhemos o Comando Militar porque dentro da estratégia de enfrentamento disso é quem tem essa função. O Exército Brasileiro solicitou, então chegou ao nosso conhecimento e nós fizemos a aquisição e a doação para que imediatamente comece a pulverização”, explicou o Subprocurador-geral da Justiça, Marcelo Dornelles.

Segundo o Comandante Militar do Sul, General Geraldo Antônio Miotto, uma força tarefa já vai iniciar o serviço nesta quinta-feira (09), já que é necessário urgência para realizar o trabalho de prevenção do novo coronavírus. O Comandante Militar do Sul também explicou em que locais esse material recebido, será utilizado. “Esse material vai servir para fazer a desinfecção de hospitais, postos médicos, quartéis e locais de fluxo de pessoas, inclusive as vilas mais necessitadas de Porto Alegre, disse Miotto.

O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret estava presente na cerimônia de entrega e falou sobre esse gesto de solidariedade do grupo.”Essa é mais uma etapa de doações muito significante, no qual são referência necessária neste momento. É um apoio legítimo que essas grandes personalidades que participam do Pampa Debates estão fazendo. Eles se uniram, arrecadaram recursos e identificando necessidades de entidades que estão atuando contra o novo coronavírus foram lá e supriram essas necessidades”, relatou Gadret.

