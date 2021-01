Porto Alegre Covid-19: Hospitais de Porto Alegre iniciam vacinação de profissionais

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Município repassou 16 mil doses vacina para aplicação em profissionais, duas mil delas destinadas ao GHC. Foto: Cesar Lopes/PMPA Município repassou 16 mil doses vacina para aplicação em profissionais, duas mil delas destinadas ao GHC. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Teve início nesta quarta-feira (20) o processo de vacinação contra a Covid-19 de profissionais do GHC (Grupo Hospitalar Conceição). Seis profissionais de áreas que atendem pacientes com a doença foram os primeiros a receber as doses em ato ocorrido na instituição hospitalar, marcando a largada da imunização.

Foram imunizados Camila Lando, enfermeira da Emergência; Apoena Dias, enfermeira da posto 4º B2, área de internação Covid; Taiani Vargas, médica intensivista da UTI; Igor Gomes Souza, médico da Emergência; Carlos Henrique Borba Antunes, auxiliar administrativo da Emergência; e Francine Azevedo, técnica de enfermagem da Emergência.

No total, o Município repassou 16 mil doses da vacina para aplicação em profissionais, duas mil delas destinadas ao GHC. O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta destacou o momento e parabenizou a instituição hospitalar. “Com a imunização, esperamos um futuro promissor”, disse o secretário.

O diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, saudou a chegada da vacina na instituição, que é referência no atendimento dos casos de Covid no Rio Grande do Sul. “Estamos emocionados em poder dar início à vacinação de nossos profissionais, que são tão importantes para o cuidado da população”, disse o dirigente.

Além do Hospital Conceição, teve início também a vacinação dos profissionais da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moacyr Scliar. No local, a primeira vacinada foi a enfermeira Clarice Maria Duarte Qualisoni. Esse é o primeiro lote das doses adquiridas pelo Ministério da Saúde, dentro do Plano Nacional de Imunizações.

